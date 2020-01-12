نائب يتهم النفط بـ”التلكؤ” في استكمال جولة التراخيص الخامسة بحقول غاز المنصورية

اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي، السبت، وزارة النفط بـ”التلكؤ” في استكمال جولات التراخيص الخامسة في حقول غاز المنصورية التي قال إنها تعتبر “واحدة من أضخم الحقول” غير المستثمرة بالعالم، محذراً من “إجراءات قاسية” بحق كل من يثبت “تورطه بعرقلة” استكمال الجولات.

وقال العقابي إن “حقول المنصورية الغازية والتي تعتبر واحدة من أضخم الحقول غير المستثمرة بالعالم، كان من المفترض المضي باستكمال جولة التراخيص الخامسة والمرتبطة باستثمارها من خلال شركة عالمية رصينة قادرة على تحقيق أعلى درجات الفائدة للعراق”، مبيناً أن “ما حصل هو تلكؤ وزارة النفط في استكمال تلك الجولات لأسباب لم يتم الاعلان عنها”.

وأضاف العقابي، أنه “في حال كانت تلك المعرقلات ترتبط بمافيات فساد لا تريد الاستثمار الداخلي للغاز وتسعى لاستمرار استيراده لخدمة مصالحها، فاننا كمؤتمنين على مصلحة الشعب سنعمل بكل قوة داخل مجلس النواب على استجواب ومتابعة كل من يثبت تورطه بهكذا ملفات تضر ب‍العراق وشعبه”.

وحذر العقابي من “إجراءات قاسية بحق كل من يثبت تورطه بعرقلة استكمال جولات التراخيص الخامسة والمرتبطة باستثمار حقول غاز المنصورية”، مشيراً إلى أن “عرقلة هذه الجولات كانت السبب الأساس في تراجع كمية انتاج الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين بسبب نقص الغاز المستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية”.