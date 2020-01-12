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نصر الله: المهندس كان قائداً مركزياً في مواجهة داعش بالعراق

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأحد، “الشهيد أبو مهدي المهندس” بأنه كان قائداً مركزياً في مواجهة تنظيم “داعش” في العراق.

وقال نصر الله في كلمة إنه “بين الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني صفات متشابهة”، مؤكداً أن “المهندس كان يعتبر نفسه تلميذا لسليماني وجنديا عنده”.

وأضاف أن “داعش كان وما زال صنيعة أميركية ومدعوما من دول في المنطقة”، مشدداً أنه “لولا هزيمة داعش في العراق لكانت الكويت ودول أخرى في خطر”.

وأشار نصر الله، إلى أن “المهندس كان قائداً مركزياً في مواجهة تنظيم داعش ب‍العراق”.

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