نصر الله يلمح إلى “رد قريب للمقاومة العراقية” ردا على اغتيال المهندس

لمح امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الاحد، إلى “رد قريب لفصائل المقاومة العراقية” رداً على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، فيما اشار الى أن محور المقاومة سيبدأ عمله “ضد الامريكان” بعد الرد العراقي.

وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة مرور اسبوع على عملية اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني، إن “هذه الدماء لن تذهب هدراً وستحقق أهدافها”، معتبرا أنه”بعد استشهاد سليماني العالم سيكون عالماً آخر لا مكان فيه لهؤلاء المستبدين”.

واضاف أن “الإدارة الأميركية والقتلة سيدفعون الثمن غالياً وسيكتشفون أنهم أخطأوا التقدير”، مشددا “نحن نتحدث عن بداية جديدة وعصر جديد في المنطقة وهذه مسؤولية الأمة”.

واشار حسن نصر الله الى أن “البديل عن رحيل الأميركيين عامودياً هو الرحيل افقياً والمسألة مسألة وقت”، مضيفا “بات على محور المقاومة أن يبدأ العمل وقوى المقاومة جادة في الهدف الذي طرحته”.

وتابع قائلا “علينا أن نعلم أن واشنطن ستحاول تعطيل الموقف التاريخي ل‍بغداد بطلب خروج القوات الأجنبية”، لافتا الى أن “العراق هو الأولى بعد إيران بالرد على جريمة الاغتيال”.

ونوه نصر الله الى أن “العراق هو الاولى بعد ايران بالرد على جريمة الاغتيال”، مؤكدا أن “أولى الساحات المعنية بالرد على الجريمة هو العراق”.

وشدد نصر الله، على أن “شهادة سليماني اعادت اميركا الى صورتها الحقيقية وهي انها رأس الاستكبار والفساد والاجرام بالعالم”.