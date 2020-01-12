هل توجب الحرب على الشيعة ، المحقق الاردني

( (هل تجب الحرب على الشيعه ..كما ورد عن الامام الصادق عليه السلام ما خرج منا احد اهل البيت الا اصطلمته المنيه))؟؟؟؟؟؟

إمامة جعفر الصادق ع ( دليل جباية الأموال ) الحلقة الثانية

لم يقم الإمام الصادق ع بثورة، ولم يشارك الحسن بن الحسن ع أو زيد بن علي ع أو ابنه يحيى أو محمد بن عبدالله أو أخيه إبراهيم في ثوراتهم .

أوضح الإمام ع موقفه من ثورات العلويين، فقال في حديث رواه الشيخ الكليني بسند حسن، عن : ( … إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شئ تخرجون … فالخارج منا اليوم إلى أي شئ يدعوكم إلى الرضا من آل محمد ( عليهم السلام ) فنحن نشهدكم إنا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد …)

الكافي ، ج 8 – ص 264

وللصادق ع كلام مشهور ذكره الشهرستاني،حيث قال الصادق ع في جواب أبي مسلم الخراساني حين رشحه للإمامة والثورة على بني أمية : (ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني)

الملل والنحل ، ج 1 – ص 154

ويتجلى موقف الإمام ع وضوحا في مقدمة الصحيفة السجادية، حيث قال الإمام ع ص 20 : ( مَا خَرَجَ ولَا يَخْرُجُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى قِيَامِ قَائِمِنَا أَحَدٌ لِيَدْفَعَ ظُلْماً أَوْ يَنْعَشَ حَقّاً إلَّا اصْطَلَمَتْه الْبَلِيَّةُ ، وكَانَ قِيَامُه زِيَادَةً فِي مَكْرُوهِنَا وشيعتنا ) !

لأنه عليه السلام كان يعلم بفشل أغلب تلك الثورات، وقد أخبر يحيى بن زيد ومحمدا وأخاه إبراهيم ابنا عبدالله المحض بمقتلهم، ومن قبل أخبر الباقر ع زيدا بمقتله.

فالقيام بتلك الثورات أدى إلى تشديد الظالمين قبضتهم على الشيعة، وازداد تنكليهم بالعلويين، فصادروا أموالهم وذبحوا الذرية بأبشع الطرق، كما هو مسطور في كتب التاريخ.

رفض الإمام عليه السلام الخروج مع أبي سلمة الذي أعد له آلاف المقاتلين، ثم رفض مبايعة محمد بن عبدالله المحض مرتين، الأولى في اجتماع الأبواء ، والثانية حين ثار سنة 145هـ، والتفضيل في ذلك يطول قد أذكره في التعليقات .

إمامتة عليه السلام

إن من يراجع حياة الفقهاء والمحدثين والعلماء من المذاهب المختلفة، كابي حنيفة والشافعي وابن حنبل ومالك والأوزاعي … لا يجد ما يشير إلى انهم كانوا يتلقون أموالا من الناس ، ولا خلاف أنه قد تأتيهم هدية ما من والي أو يأتيهم مالٌ لأجل دعم ثورة يقوم بها أحدهم.

كذلك الحال مع أئمة الزيدية فما كانوا يأخذون أموال الخمس من الناس قبل أن يقوموا بالسيف ويدعوا إلى أنفسهم، ولا يجوز ذلك .

قال أحد الكتاب : ( ألا ترى أن ثلاثة علماء في زمن واحد الباقر وزيد بن علي والصادق ، وهم على درجة من الأعلمية… فأصبحوا على ذلك الحال لا يجب لهم على الناس إلا واجب وحق العالم من توقيره والرجوع إليه في العلم… فلا يجب على الناس تسليم زكاة الأموال لهم بل يصرفونها هم على المستحقين بأنظارهم … إلا أنه لو تميز حال أولئك العلماء ومن حاز الأعلمية بحال آخر زائد عليه ( على الأعلمية ) وهو الدعوة للناس… فهنا تتغير فروض الواجبات على ذلك العالم الداعي تجاه الأمة، فإن الواجبات والزكوات إليه فرضٌ تسليمها على جميع المسلمين )

طبيعة علوم العترة والدعوة بالإمامة والجفر قراءة تأصيلية ، ص 4

لو تغاضينا عن كل أدلة الإمامية حول حديث عدد الأئمة الإثني عشر، بمختلف صيغه، ولو تغاضينا عن أدلة نص كل إمام على من بعده، فإن جباية الأخماس للإمام الصادق ع، وقبولها منهم، هو أنصع دليل على أنه كان يرى نفسه إماما من دون أن يقوم بالسيف ويدعو الناس لنفسه، وهكذا الحال مع الإمام الكاظم ع كما سأذكر في الحلقة الثالثة .

لقد ثبت لدى الإمامية أن أئمتهم كانوا يتلقون زكاة المال والخراج من شيعتهم، وما كانوا ينكرون عليهم ارسالها إليهم ، أو يوبخونهم لذلك، قد يشكك البعض بتلك النقولات، لكن الجمهور من أهل السنة رووا ذلك أيضا، على أنه لا مصلحة لهم لجر النفع للنهج الامامي، ويزداد الأمر وضوحا وقوة وإلزاما إذ روي تلقيهم للخراج في مصدر زيدي، وهذا التوافق في النقل بين الفرق يؤكد حقيقة اعتقاد أئمة الإثني عشرية بإمامة أنفسهم دون أن يقوموا بالسيف والدعوة،

ـــ روى أبو الفرج الأصفهاني الزيدي بسنده : ( حدثني يونس بن أبي يعقوب ، قال حدثنا جعفر بن محمد من فيه إلى أذني ، قال : لما قتل إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن بباخمرى حسرنا عن المدينة ، ولم يترك فيها منا محتلم ، حتى قدمنا الكوفة ، فمكثنا فيها شهرا نتوقع فيها القتل ، ثم خرج إلينا الربيع الحاجب فقال : أين هؤلاء العلوية ؟ أدخلوا على أمير المؤمنين رجلين منكم من ذوي الحجى . قال : فدخلنا إليه أنا والحسن بن زيد ، فلما صرت بين يديه قال لي : أنت الذي تعلم الغيب ؟ قلت : لا يعلم الغيب إلا الله . قال : أنت الذي يجبى إليك هذا الخراج . قلت : إليك يجبى – يا أمير المؤمنين – الخراج ، قال : أتدرون لم دعوتكم ؟ قلت : لا . قال : أردت أن أهدم رباعكم ، وأروع قلوبكم ، وأعقر نخلكم ، وأترككم بالسراة ، لا يقربكم أحد من أهل الحجاز ، وأهل العراق ، فإنهم لكم مفسدة . فقلت له : يا أمير المؤمنين ، إن سليمان أعطى فشكر ، وإن أيوب ابتلى فصبر ، وإن يوسف ظلم فغفر ، وأنت من ذلك النسل . قال فتبسم وقال : أعد علي ، فأعدت فقال : مثلك فليكن زعيم القوم …)

مقاتل الطالبيين ، ص 232 – 233

يشهد لهذه الرواية ويقويها ما جاء من طريق آخر، قال ابن الجوزي الحنبلي : ( أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال : أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال : أخبرنا علي بن عمر القزويني قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال : حدّثنا القاسم بن داود الكاتب قال : حدّثنا أبو بكر بن عبيد القرشي قال : حدّثني عيسى بن حرب والمغيرة بن محمد قالا : حدّثنا عبد الأعلى بن حماد قال : حدّثني الحسين بن الفضل بن الربيع قال : حدّثني عبد الله بن الفضل بن الربيع – ولم يحفظ الدعاء وبعضه عن غيره – قال : حج أبو جعفر سنة سبع وأربعين ومائة ، فقدم المدينة فقال : ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتينا به متعبا ، قتلني الله إن لم أقتله . فتغافل عنه الربيع لينساه ، ثم أعاد ذكره للربيع وقال : ابعث إليه من يأتي به متعبا . فتغافل عنه ، ثم أرسل إلى الربيع برسالة قبيحة في جعفر وأمره أن يبعث إليه ففعل . فلما أتاه فقال : أبا عبد الله ، اذكر الله ، فإنه قد أرسل إليك التي لا سوى لها . قال جعفر : لا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم .

ثم أعلم أبا جعفر حضوره ، فلما دخل أوعده وقال أبو عبد الله : اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك زكاة أموالهم ، وتلحد في سلطاني وتبغيه الغوائل ، قتلني الله إن لم أقتلك . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن سليمان عليه السلام / أعطي فشكر ، وإن أيوب ابتلي فصبر ، وإن يوسف ظلم فغفر ، وأنت من ذلك الشيخ . فقال له أبو جعفر : إليّ وعندي أبا عبد الله البريء الساحة ، السليم الناحية ، القليل الغائلة ، جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جزى ذوي الأرحام عن أرحامهم . ثم تناول يده فأجلسه معه على فرشه ، ثم قال : عليّ بالمحفة . فأتى بدهن فيه غالية فعلقه بيده حتى خلت لحيته قاطرة ، ثم قال : في حفظ الله وكلاءته . ثم قال : يا ربيع ، ألحق أبا عبد الله جائزته وكسوته ، انصرف أبا عبد الله في حفظ الله وفي كنفه . فانصرف ، ولحقته فقلت له : إني رأيت قبل ذلك ما لم تره ، ورأيت بعد ذلك ما قد رأيت ، فما قلت يا أبا عبد الرحمن حين دخلت . قال : قلت : اللَّهمّ احرسني بعينك التي لا تنام ، واكنفني ببركتك التي لا ترام ، وارحمني بقدرتك عليّ ، فلا أهلك وأنت رجائي ، اللَّهمّ إنك أكبر وأجل مما أخاف وأحذر ، اللَّهمّ بك أدفع في نحره ، وأستعيذك من شره )

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ، ج 8 – ص 106 – 107، صفوة الصفوة له ، ص 393، وذكرها ابن الصباغ المالكي في ( الفصول المهمة ) ص 214، وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول، ص 440 ، والحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب، ص 307 ، وصالح بن الحسين الهاشمي في ( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل) تحقيق محمود عبد الرحمن قدح، ج2 ص 884، كشف الغمة للأربلي، ج2 ص 371، بحار الأنوار للشيخ للمجلسي ، ج 47 ص 182، ورواها الكنجي الشافعي بسند له إلى الفضل بن الربيع في كفاية الطالب، ص 455

وبلفظ قريب منه في شرح الأخبار للقاضي النعماني المغربي، ج3 ص 304

ورواها القاضي التنوخي ( ت 384هـ) بلفظ قريب في الفرج بعد الشدة ج1 ص 70

رويت هذه الحادثة بألفاظ متقاربة بأكثر من طريق، وهذا الخبر من أخبار التاريخ فيكفي فيه الشهرة، ولا يلزم منه صحة السند، وشهرة الخبر : ( تغني عن تتبع إسناده) كما قال أحمد بن الحسين الهاروني في شرح التجريد ، ج1 ص 54

إن نص الأصفهاني وابن الجوزي وبقية الأعلام يدل على تتبع المنصور لحال الصادق ع، واطلاعه على أخباره، فقوله : (أنت الذي يجبى إليك هذا الخراج ) يدل على معرفة المنصور بذلك، والخراج إنما يجبى إلى الحاكم، أو إلى الإمام الذي قام بالسيف ودعا لنفسه على رأي الزيدية، وقول المنصور حقيقةٌ لها شواهدها لم ينكرها الإمام عليه السلام، وهي تدل على أن الصادق ع كان يرى نفسه الإمام الشرعي دون أن يقوم بالسيف ودون أن يدعو لنفسه .

وجوابه عليه السلام : ( إليك يجبى – يا أمير المؤمنين – الخراج ) ليس فيه نفي أن الخراج لا يجبى إليه، فقوله : ( أنت يجبى إليك الخراج) قول صدق لأن الناس ترسل خراجها أيضا للمنصور.

ولو لم يكن الصادق ع كما ذكر المنصور، لكان ينبغي أن ينفي عن نفسه تلك التهم، لكنه بحكمته تمكن من الخلاص منه ولو مؤقتا.

مما يؤكد تلقي الصادق ع الحقوق الشرعية والمال من شيعته، ما ذكره ابن النجار البغدادي في ترجمة علي بن يقطين، قال : ( علي بن يقطين بن موسى ، أبو الحسن مولى بني أسد : ولد بالكوفة في سنة أربع وعشرين ومائة ، وكان أبوه من وجوه دعاة الامامية ، فطلبه مروان بن محمد فهرب واستتر وهربت به أمه وبأخيه عبيد بن يقطين – وكان ولد بعد علي بسنتين – إلى المدينة ، وكانت له وصلة بعيال جعفر بن محمد الصادق فأتت منزله بابنيها فاستدنى جعفر عليا وأقعده على حجره ومسح على رأسه فلما ظهر بنو العباس ظهر يقطين ، وعادت أم علي بعلي وعبيد ، فلم يزل يقطين في خدمة أبي العباس وأبي الجعفر ، ومع ذلك يرى رأى ابن أبي طالب ويقول بإمامتهم وكذلك ولده وكان يحمل الأموال إلى جعفر الصادق والالطاف …

حدث محمد بن عمر الجرجاني ، عن الفضل بن دكين قال : قال علي بن يقطين : ما سقط غبار موكبي على لحية رجل إلا أوجبت حقه ….

ولعلي بن يقطين كتاب ما سأل عنه الصادق من أمور الملاحم ، وكتاب مناظرته للشاك بحضرة جعفر )

ذيل تاريخ بغداد ، ج 4 – ص 202 – 204

وقد ألمح علي بن محمد عبيدالله العلوي ــ كاتب سيرة يحيى بن الحسين الرسي ــ إلى حقيقة تلقي أئمة الإثني عشرية لزكاة الناس وأخماسهم دون أن يذكر اسمائهم، حيث قال : ( فمن كانت هذه صفته من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد الحسن والحسين عليهما السلام فهو الإمام المفترضة طاعته الواجب على الأمة اتباعه، المحظور عنهم التخلف عنه، المباح لهم القيام معه، فمن جلس منهم في بيته، وأغلق عليه بابه وارخى عليه ستره، وجرت عليه أحكام الظالمين، ولم يغير في نفسه إذا ظلم ولم يأمر بمعروف وينهى عن منكر، وأخذ أموال الله !! ، فأكل بها الطيبات ، ولبس لين الثياب، والفقراء والمساكين وراء بابه عراة جياعا، مظلومين مغصوبين حقوقهم، فمن كان على هذه الصفة، فليس بإمام حق ولكنه إمام هوى وفسق)

سيرة الهادي الى الحق ص 27ـــ 28

نرى هذا الكاتب الزيدي يعرض بأئمة الإثني عشرية، وكلامه دليل لا أقوى منه على صحة ما تقوله الإمامية عن أئمتها عليهم السلام، إذ لا يوجد أحد من ولد الحسن والحسين ع فيه هذه الصفات التي ذكرها مصنف سيرة يحيى.

ممن أقر بأخذ أئمة الإثني عشرية الحقوق الشرعية من المال يحيى بن الحسين الرسي، حيث قال غامزا بهم : ( ومثل القسم بن إبراهيم الفاضل العالم الكريم ، المجرد لسيفه …

فأما من عبث بنفسه وتمنى ، وأقام في أهله وولده وتلهى ، وساير الظالمين وداجاهم ، وقضوا حوائجه ، وقضى حوائجهم ، وعاشروهم ، وعاشرهم ، وأمنوه وأمنهم ، وكفوا عنه وكف عنهم ، وغمد سيفه وطوى رايته ، وستر منهم نفسه ، وموه على الجهال ، وأهل الغفلة من الظلال ، وادعى الإمامة !! ، ووهمهم أنه يريد القيام ، وهو عند الله من القاعدين النيام ، ذوي الفترة والوناء ، طلاب الراحة والرخاء ، وهو يظهر للرعية ويعرض لهم ، ويدخل قلوبهم أنه قائم غير قائد ، وأنه مباين للظالمين مجاهد ، يوهمهم ذلك ويعرض لهم أنه كذلك ،

ليحتلب من درهم حلبا وخيما دويا !!، ويأكل بذلك من أموالهم حراما دنيا !! ، قد لبس عليهم أمورهم بتمويهه عليهم ، وقعد لهم بطريق رشدهم ، يصدهم بتمويهه عن ربهم ، ويمنعهم بتلبيسه عليهم من أداء فرضهم ، والقيام بما يجب لخالقهم فهو دائب في التحيل لأكل أموالهم بما يلبس عليهم من أحوالهم …

فأين من كان كذلك ، فقط من الإمامة …)

الأحكام ، ج 1 – ص 43 – 46

ملاحظة: الحلقة الأولى من هذا الموضوع في التعليق الأول :

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