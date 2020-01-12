وزير الهجرة يقدم الدعم لفنان ومبدع في مخيم النزوح

اكد وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى ان العمل في الحرف اليدوية التقليدية والابداع فيها من شأنها الحفاظ على ممارسات النازح التقليدية داخل مخيمات النزوح وستمكن النازح من نقل ابداعاته الفنية إلى جمع من النازحين الذين يجاورونه في المخيم وخصوصا الأطفال منهم ، جاء ذلك خلال لقائه السيد محمد هاشم احد النازحين المبدعين في تصميم وصنع السيارات المصغرة في مقر الوزارة وبحضور مدير عام دائرة شؤون الفروع السيد علي عباس ، موضحا ان المهارات التي يكتسبها من خلال عمله كفيل بتحضيره لخوض حياة جديدة بعد مغادرته المخيم .

واوعز سيادته بتقديم الدعم الملائم له ماديا ومعنويا عن طريق رفده باحد المشاريع المدرة للدخل ، مبينا ان الوزارة ستقوم بمتابعته والتكفل بتسويق منتجات مشروعه .

الى ذلك اثنى السيد محمد هاشم على المبادرة القيمة من قبل سيادة الوزير لدعم الفنانين والمبدعين من شريحة النازحين ، مشيرا الى ان هذا الدعم يعد دافعا وحافزاً لتقديم ألشيء الكثير من اجل النهوض بواقع النازحين .