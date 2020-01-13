Posted on by

اقليم كوردستان والامم المتحدة يؤكدان حساسية وضع العراق وضرورة مراعاتها…

تصعيد الأوضاع لن يصب في مصلحة العراقيين والمنطقةاقليم كوردستان والامم المتحدة يؤكدان حساسية وضع العراق وضرورة مراعاتها

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 13 يناير/ كانون الثاني ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى في اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية ، مع التأكيد على أن العراق يمر بظروف عصيبة بما يحتم على الأطراف كافة مراعاة حساسية الوضع.

وأشار الجانبان الى أن زيادة تصعيد الأوضاع لن يصب في مصلحة العراقيين ولا المنطقة بشكل عام ، كما شددا على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وتكثيف التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close