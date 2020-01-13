الجزائر والكويت وتونس تقدم عروضها المسرحية

مهرجان المسرح العربي .. الأردن 2020

إنفاذاً للإستراتيجية العربية للتنمية المسرحية التي وضعتها الهيئة العربية للمسرح مرشداً لعملها ، انطلقت أولى العروض المسرحية ضمن النسخة الثانية عشر من عمر المهرجان والتي انطلقت من العاصمة الأردنية عمان 2020 والأيمان القوي الذي يلازم القائمين على الهيئة العربية للمسرح بهدف ترسيخ مبدأ التنافس بين كافة المشاركين في هذا المهرجان للوصول الى حالة من الابداع وتفعيل الحركة النقدية من خلال الندوات النقدية التطبيقية لعروض مهرجان المسرح العربي ليحمل اليوم الأول صياغة عنوان العرب في قلب عمان يعرضون إبداعاتهم المسرحية فكان عرض مسرحية الصبخة وهي المسرحية الكويتية التي سلطت الضوء على الدور الاجتماعي لسلطة الابوة التي تنتج شخوصا مشوهة وبالتالي علاقات اجتماعية مشوهة. ويجسد عرض (الصبخة) لفرقة مسرح الخليج العربي الكويتية المجتمع الذكوري بتعقيداته والمعاناة التي يخلفها على شكل علاقات اجتماعية مشوهة لا أحد يريد الاعتراف بها وتتناقلها الأجيال من خلال مأساة رب اسرة (فهد) يحمل وزر قتل شقيقته ودفنها بالتآمر مع والده دفاعا عن الشرف

اما المسرحية التونسية “سماء بيضاء” التي عرضت على مسرح محمود أبو غريب في المركز الثقافي الملكي، وهي من تأليف وإخراج وليد دغسني، وتمثيل منير العياري وأماني بلعاج، لفرقة (كلاندستينو)، وذلك ضمن العروض التي تنافس على جائزة الشيخ د.سلطان القاسمي لأفضل عرض مسرحي لعام 2019 ، لتحلق في فضاء الأسطورة وتجليات الحياة .

مسرحية “رهين” من الجزائر فحملت .. صوت الحرية في أقبية التحقيق .

الوطن الجائع إلى الحرية والثورة والحبيبة، الإنسان الباحث عن حريته من أغلال الديكتاتوريات، الصمود في وجه المُحقق في سبيل غايات أكبر كثيراً من مجرد الجسد الآدمي، الذي يكاد لا يعني شيئاً أمام هذه القِيّم الكُبرى. كل هذا وأكثر قدمها المخرج الجزائري شوقي بوزيد، خلال عرضه المسرحي “رهــيــن”، المُمسرح عن نصّ “لفافة وطن”، للكاتب والمخرج المسرحي محمد بويش. والذي قدمه على خشبة مسرح الحُسين الثقافي في العاصمة عمّان، كل من الفنانين نوال المسعودي، مبروك فروجي ومحمد الطاهر زاوي، ليكون فاتحة عروض الدورة الـ12 من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح.

وتتواصل عروض فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الـ12 بإقامة عروض مسرحية حيث سيتم عرض مسرحية كيميا من سوريا ومسرحية خرافة من تونس ومسرحية النمس من المغرب يرافقها عقد ندوات نقدية ضمن العروض التي تتنافس على جائزة الشيخ د. سلطان القاسمي .