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المتحدث باسم عبد المهدي: مجموعة اجرامية بكربلاء استهدفت المتظاهرين

أمر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأحد، بتشكيل لجنة تحقيقية باستهداف المتظاهرين في كربلاء.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن “القائد العام للقوات المسلحة يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية باستهداف المتظاهرين في كربلاء”.

من جانبه، قال المتحدث باسم القائد العام اللواء عبد الكريم خلف بحسب التلفزيون الرسمي، إن “مجموعة إجرامية في كربلاء تستهدف المتظاهرين مما تسبب بسقوط 3 جرحى”.

وكان مصدر أمني في كربلاء أفاد، مساء أمس السبت، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا خلال مصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى مجلس المحافظة.

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