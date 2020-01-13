النقابة الوطنية: 2019 عام مشؤوم مر على الصحافة

وثقت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، 188 انتهاكا فعليا طال الاعلاميين والصحفيين في 2019، فيما وصفت العام بـ”المشؤوم”.

وقالت النقابة في بيان انها وثقت في تقريرها السنوي لعام 2019 “(188) انتهاكاً فعلياً طال صحفيين واعلاميين خلال التغطية الاعلامية في عموم محافظات العراق”.

وقالت ان التغطية تمت عبر “25 صحفياً وصحفيةً متطوعين، يعملون في وسائل اعلام محلية، وينتشرون في عموم المحافظات العراقية”.

واشارت الى ان “جميع المعلومات الواردة في التقرير هي من مصادر خاصة وباتصال مباشر مع الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاك او ادارات مؤسساتهم الاعلامية”.

ولم يدخل ضمن تقرير النقابة اغتيال الاعلامي احمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة الذين اغتيلا بنيران مجهولين بعد تغطيتهما احداث التظاهرات يوم الجمعة الماضية.

ودانت النقابة ومرصد الحريات الصحفية مقتلهما.

وفتح ملثمون نار أسلحتهم مساء يوم الجمعة على عبد الصمد وغالي ما أدى الى وفاة عبد الصمد في الحال فيما نقل مصوره صفاء التميمي إلى مستشفى المدينة وتوفي هناك.

واصيب عبد الصمد، برصاصتين واحدة برأسه والأخرى في صدره اما مصوره التميمي فقد أصيب بأكثر من خمس رصاصات استقرت في مناطق مختلفة من جسده خلال مرورهما بالقرب من مقر قيادة الشرطة وسط البصرة.