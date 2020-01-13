خبير اقتصادي: الثروة السمكية بحاجة لتنمية اقتصادية ونحذر من المفترسة

اكد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، ان الثروة السمكية تعد من أهم مفاصل قطاع الذهب الأخضر وبحاجة لسياسيات تطويرية جديدة”.

وقال العطار في بيان أن “الثروة السمكية لأهميتها الغذائية والاقتصادية يجب على الجهات ذات العلاقة وضع السياسات والبرامج الخاصة لتنميتها بما يحقق إنتاجاً يلبي الطلب المحلي المتزايد على الأسماك”.

وشدد العطار على “أهمية وضع السياسات والبرامج المطلوبة لتنمية إنتاج الأسماك في المياه الداخلية من خلال إعادة النظر بالتعليمات الخاصة بتأجير المسطحات المائية، بما يلزم المستثمر تنمية الناتج السمكي وعدم استخدام طرق الصيد المحرمة التي تؤدي إلى قتل جميع الأسماك وبإشراف الأجهزة المختصة”.

وحذر العطار من “خطر أدخال أنواع من الأسماك المفترسة للسوق العراقية كأسماك زينة، الأمر الذي يهدد الثروة السمكية في العراق حال تسربها من الأحواض إلى الأنهر وجداول المياه”.