ذي قار .. سقوط ناشط عراقي آخر برصاص ” مجهولين “

اغتال مسلحون “مجهولون” ، اليوم الاثنين ، الناشط العراقي، حسن هادي مهلهل، بسوق الشيوخ في محافظة ذي قار (مركزها الناصرية) .

ولقي الناشط حتفه بـ 4 رصاصات من مسدس كاتم للصوت اطلقه عليه مسلحون.

ويأتي اغتيال الناشط العراقي في ذي قار بعد نحو 3 أيام من اغتيال الصحفي احمد عبدالصمد ، والمصور صفاء غالي في محافظة البصرة من قبل مسلحين “مجهولين” في طريق العودة من تغطيتهما للمظاهرات التي شهدتها المحافظة يوم الجمعة .

وتعددت حوادث تصفية الناشطين الغامضة منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العراق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولم تتمكن السلطات المعنية من القبض على المتورطين في حوادث التصفية الغامضة هذه على الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية ، في بيان لها في 23 ديسمبر/ كانون الأول ، فإن 29 جريمة اغتيال طالت ناشطين منذ أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي .

وارتكبت معظم جرائم تصفية الناشطين في العاصمة العراقية بغداد، إلى جانب محافظات أخرى منها النجف وكربلاء والبصرة وذي قار.

وشهدت الاحتجاحات الشعبية، ضد الحكومة العراقية زخما جديداً يوم الجمعة ، واستمر ليوم امس الأحد ، في النجف وذي قار وواسط وغيرها من المحافظات.

وسقط عشرات الجرحى، الأحد، أمام جامعة واسط في الكوت إثر اشتباكات مع قوات الأمن. وأغلقت الجامعة أبوابها وتم تعطيل الدراسة. ، فيما قتل متظاهران واصيب 10 آخرين في كربلاء كما تم احراق مقر لمنظمة بدر في المدينة من قبل المحتجين .