زعيم حزب عربي عراقي لنصرالله : “ربيب الإرهاب” و”مدمر لبنان”

وصف رئيس حزب الأمة العراقي ، والنائب السابق مثال الآلوسي، زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني ، حسن نصر الله ، بانه “جربوع وجبان” و “ربيب الإرهاب” و”مدمر لبنان”.

وقال الآلوسي في تغريدة على “تويتر”، “في الطوابق السفلية، في الطابق الرابع تحت الارض، في بناية مستشفى، في حي شعبي في بيروت، يختبىء جربوع جبان، مدمر لبنان متخم بدماء الأبرياء يدعي ما لا يملكه وهو ربيب الارهاب عميل طهران”.

وجاءت تغريدة الآلوسي رداً على كلمة لأمين عام ميليشيا حزب الله اللبناني ، مساء الأحد ، كان قد هاجم فيها اقليم كوردستان والزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، زاعماً أن الرئيس بارزاني انتابه الخوف عند هجوم تنظيم داعش على اقليم كوردستان ، لأن خطر التنظيم كان على الأبواب. وزعم حسن نصرالله أن إقليم كوردستان مدين لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتل بضربة أميركية قبل أكثر من أسبوع في بغداد، لأنه أبعد ذلك الخطر عن أرض إقليم كوردستان.