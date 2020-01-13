بسم الله الرحمن الرحيم

كتب : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم ”

لا تيأس يا صديقي ،

فانت رائع وتستحق حياة أفضل مليئة بالراحة والحب والأمل والمستقبل ،

لا تيأس يا صديقي فهناك من يحبونك ويقدرونك ويتمنون لك الخير والسعادة ،

لا تيأس يا صديقي ، فأنت أقوي من كل الآلام والحزن ، وأنت قادر أن تنتصر علي كل الظروف وآلامها ،

لا تيأس يا حبيب القلب ، فلا يأس مع الحياة ، ولا حياة مع اليأس ،

كن قوياً ، كن شامخاً ، وقادراً علي صنع حياة أفضل ومستقبل أجمل ، فأنت قادر لأنك تستحق ،

فرغم كل الآلام والجرح والحزن ، إياك أن تستسلم وانتزع من بين ثنايا الوجع فرح وسعادة ، فقلبك الطيب يستحق الحياة بكل حب وسعادة ،

اخي وصديقي … كن قوياً قادراً علي صنع حياة أجمل كما تتمناها ،

وإياك ثم إياك أن يدخل اليأس والإحباط إلي قلبك ، حاول وقاتل لأجل تحقيق ما تتمناه ،

إياك والاستسلام لهذا الواقع المؤلم ، فالشمس حتما تشرق بعد كل هذا الظلام ،

صديقي الحبيب … ابحث عن نفسك

وأينما تجد الحب والسعادة فتمسك ولا تفارق ، كن سعيداً دوماً ولا تخشي من الحزن ، وانتزع من بين الأحزان كل لحظة فرح وسعادة ،

لا تستسلم لأوهام الفراق وتمسك بكل قوة بمن يحبك ويخاف عليك وتطمئن له ، تمسك بسعادتك وبمن يسعدك ويحافظ عليك ،

فالحياة صعبة وتحتاج لقوة إرادة لنحياها رغم الوجع والألم ،

كن كما تتمني أن تكون يا صديقي ،لا تلتفت للأحزان والألم ، فهذا قدرنا وعلينا ان لا نستسلم له ، فالحياة معركة ، وكُتب علينا أن نخوضها رغماً عنا بكل معاناتها وآلامها وجراحها ، فمذ أن جئنا لهذه الدنيا جئنا ببكاء وصراخ كأننا كنا نعلم جيداً أننا خرجنا لنخوض غمارها بكل ما بها من جراح وعذاب وتعب وتحدي وآلام ،

فهذا قدرنا ، والقدر لا يعني أن نستسلم له ونخضع لوقائعه وأحداثه ، فاصنع الأحداث بنفسك لترتقي للأفضل وتحياها كما تريد ،

فانت بحاجة لتنتصر علي هذه الحياة ، بحاجة لتنتصر علي نفسك ، علي زحمة الأفكار برأسك ، علي تقلباتك ، علي هذا العالم المخيف من حولك ،

فالحياة دموع وفراق ، ووداع أحباب ،

انها حياة موحشة ومرعبة ، فلا تستغرب يا صديقي كل هذا الألم ، والكم الهائل من هذا الخداع والشر المنتشر بكل مكان ،

رغم كل هذا … لا تستسلم للواقع المؤلم ، وتمسك بمبادئك وانسانيتك ،

فقمة النضال والتحدي والانتصار في ظل هذا العالم الملوث فساداً وخداع ، أن تحافظ علي طهارة نفسك ولا تتلوث في ظل هذه الأجواء الموبوءة ، فقمة السعادة يا صديقي أن تحيا إنسان ، فالإنسانية أساس كل الأديان ،

هذه رسالتي لك يا صاحبي ،

وأدعو الله أن يسعدك ويحفظك ويبعد عنك الحزن ، وتحيا حياة سعيدة ومستقبل أفضل ، وتتغلب علي كل الأوجاع وتنتصر علي تلك الحياة ، والله المستعان ،

hazemslama@gmail.com

12-1-2020