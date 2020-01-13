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لتعزيز الامن والسلام ترحيب دولي لوقف اطلاق النار في ليبيا اليوم

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي عن وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من اليوم الأحد .

ودعت الجامعة العربية في تصريح صحفي اليوم الاحد الثاني عشر من يناير 2020 م الجاري الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية والعمل على خفض جميع مظاهر التصعيد في الميدان

كما دعت الجامعة العربية الجهات الليبية الانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي السيد غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين.

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