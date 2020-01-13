متحدث العشائر العربية لنصرالله : البيشمركة من دافعت عن أربيل وكل مكونات المنطقة الذين قتلتهم وهجرتهم ميليشياتك

انتقد المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) الشيخ مزاحم الحويت ، بشدة ، تصريحات لزعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصرالله ، كان قد هاجم فيها اقليم كوردستان والزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، ووصف الشيخ الحويت نصرالله بـ “الارهابي الجبان” و”العميل” ، قائلاً ” انت اصغر من ان تتطاول على اقليم كوردستان والمرجع الكوردي الرئيس مسعود بارزاني”.

الشيخ الحويت ، قال، ان “العشائر العربية في المناطق (المتنازع عليها) تستنكر بشدة تخرصات زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصرالله وهجومه على اقليم كوردستان والزعيم الكوردي مسعود بارزاني ” ، وموجهاً حديثه لنصرالله ، قال الشيخ الحويت ” انت الارهابي الجبان والعميل ..اصغر من ان تتطاول على اقليم كوردستان والمرجع الكوردي الرئيس مسعود بارزاني”.

وكان الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني ، قد هاجم في كلمة له مساء الأحد ، اقليم كوردستان والزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، زاعماً أن الرئيس بارزاني انتابه الخوف عند هجوم تنظيم داعش على اقليم كوردستان ، لأن خطر التنظيم كان على الأبواب. وزعم حسن نصرالله أن إقليم كوردستان مدين لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتل بضربة أميركية قبل أكثر من أسبوع في بغداد، لأنه أبعد ذلك الخطر عن أرض إقليم كوردستان.

وتابع ، بالقول ” ان المرجع الكوردي الكبير الرئيس بارزاني الذي قللت أدبك عندما ذكرته في كلامك امس ، هو الذي فتح ابواب اقليم كوردستان للنازحين من المناطق العراقية السنية ومن بقية المناطق السورية الذين هجرتهم ميليشياتك والمتحالفين معك وقدم لهم الملجأ والمساعدة”.

ومضى المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) الشيخ مزاحم الحويت ، بالقول ان ” العشائر العربية لن تنسى ماارتكبتها ميليشياتك من جرائم بحق اخوانهم في العراق وسوريا والتي لاتقل في فظاعتها عن جرائم داعش الذين نقلت المئات منهم الى الحدود السورية العراقية في 2017 وانت الذي تدعي العداء لهم “.

وتابع الشيخ الحويت ” الزعيم الكوردي مسعود بارزاني أكبر من ان يتحدث عنه بسوء شخص مثلك يقضي أيامه في الاقبية والسراديب خوفاً من أعداءه ، بسوء ، فهو من قاد قوات البيشمركة في عمليات تحرير المناطق المتنازع عليها من داعش واشرف على العمليات ميدانياً “.

وختم الشيخ مزاحم الحويت تصريحه لـ(باسنيوز) بالقول أن ” قوات البيشمركة هي التي حاربت داعش ودافعت عن أربيل واقليم كوردستان وعن كل مكونات المنطقة من دون تمييز وليس أي طرف آخر”