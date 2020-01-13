نائب يحذر من تعرض الرياضة العراقية لعقوبات دولية

اكد عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ديار برواري، الاحد، ان الذهاب الى المحاكم المدنية او الجزائية لحل خلافات رياضية قد يعرض الرياضية العراقية الى خطر كبير وعقوبات دولية، مشددا على اهمية الاسراع في تشكيل محكمة او مركز قضائي يختص بالشان الرياضي فقط خاصة ان الارضية متوفرة لهذا الامر والقانون الخاص بها جاهز ولاتوجد فيها اي مشاكل.

وقال برواري ان “اللجنة سبق وان اكدت بمناسبات عديدة على اهمية ان يكون هناك محكمة او مركز للتحكيم الرياضي على غرار محكمة الكأس الدولية وان تكون مختصة ومستقلة بالشان الرياضي فقط”، مبينا ان “اللجنة كان لها جلسات عديدة مع القضاء للتاكيد على قضية تشكيل محكمة رياضية مختصة وتم ارسال كتاب رسمي لهم قبل ايام بهذا الخصوص”.

واضاف برواري، ان “جميع الشخصيات والجهات التي لديها مشاكل او خلافات او نزاعات رياضية عليها عدم الذهاب الى المحاكم المدنية او الجزائية كونها غير مختصة بهذه القضايا وهذا التداخل قد يعرض الرياضية العراقية الى خطر كبير وعقوبات دولية”، مشددا على “اهمية الابتعاد عن هذه السياسة وان يتم الذهاب للمحاكم الدولية المختصة بهذا الشان دون شخصنة الامور المرتبطة بالشان الرياضي العراقي خاصة بظل وجود استحقاقات للرياضية العراقية دوليا وقاريا”.

واشار الى ان “هناك رسالة مباشرة وواضحة من الاتحاد الدولي والاسيوي بعدم التدخل بالشان الرياضي من قبل الحكومة بشكل مباشر او الجهات القضائية في هكذا نزاعات ومشاكل”، مشدداً على ان “الاولمبية العراقية والاتحادات العراقية لديها استقلالية كاملة في القرارات ولايجب الضغط عليها”.

واكد برواري، ان “المشكلة بين اتحاد الكرة وبعض الشخصيات الرياضية موجودة في محكمة الكأس الدولية، بالتالي فان القضاء العراقي كان الاولى به عدم البت بهكذا قضايا لحين تشكيل محكمة او مركز قضائي يختص بالشان الرياضي فقط خاصة ان الارضية متوفرة لهذا الامر والقانون الخاص بها جاهز ولاتوجد فيها اي مشاكل”.

يذكر ان لجنة الشباب والرياضة النيابية، قد طالبت القضاء بالاسراع في تشكيل محكمة النزاعات الرياضية بكتاب رسمي.