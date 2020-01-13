نساء داعش يضرمن النار في مخيم الهول بغربي كوردستان‎

أقدمت مجموعة من نساء تنظيم داعش، اليوم الأحد، على إضرام النار في عدد من خيم مخيم الهول في ريف الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ما أدى إلى إصابة إمرأة بحروق بليغة.

وقال مصدر من الإدارة الذاتية ): «أضرمت مجموعة من نساء تنظيم داعش النار بأربع خيم في الحي السادس بمخيم الهول، ما أسفر عن إصابة إمرأة مسنة بحروق بليغة».

وأضاف المصدر، أن «القوى الأمنية في المخيم باشرت بالتحقيق لمعرفة ملابسات اندلاع الحريق».

يذكر أن عدداً من اللاجئين العراقيين قتلوا في ظروف غامضة بمخيم الهول بريف الحسكة خلال العام الفائت.