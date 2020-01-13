هتافات وأهازيج التظاهرات تحدد مواصفات رئيس الوزراء

ذي قار / حسين العامل

بعد أن تحقق واحد من أبرز مطالب المتظاهرين المتمثل باستقالة حكومة عادل عبد المهدي في يوم الجمعة ( 29 تشرين الثاني 2019 ) ،

انطلقت العديد من الدعوات التي تطالب المتظاهرين بتسمية أو ترشيح ممثلهم لشغل المنصب الذي لازال شاغراً رغم انقضاء المهلة الدستورية ، إلا أن تنسيقيات التظاهرات في ساحة التحرير والمحافظات الأخرى اكتفت بتحديد مواصفات رئيس الوزراء القادم ولم تعلن عن اسم محدد للمرشح المطلوب للمنصب المذكور ، ولتأكيد هذه المواصفات وترسيخها بادر المتظاهرون بتوظيفها ضمن أهازيجهم وهتافاتهم الثورية.

حيث انشد متظاهرو الشطرة في (النصف الثاني من كانون الاول 2019):

( نريد إلنه قائد مو مثل هذي النفايات

نريد إلنه قائد مو مثل ذيول السفارات

منريد قائد جعفري ، تاليها يطلع سرسري

قائد شريف ومو مهم عدنه الديانات

منريد إللي يذل للغرب ويبيع الاوطان

منريد اللي يجوع الشعب ويشبع إيران

تبت يدا كل تبعي ، ثورتنه بس بيها الوعي

ما تقبل بذيل إللي يحن كلبه عالطهران).

فيما أعرب متظاهرو الناصرية عن رفضهم ترشيح رئيس وزراء من أحزاب السلطة وهزجوا قائلين ( لا نواب ولا قادة إسمع ذي قار شـكـالت) كما جددوا رفع شعار ( المجرب لا يجرب ).

في حين رفع المتظاهرون في العديد من المحافظات شعار ( مستقل لا مستقيل ) وذلك عند تسرب أنباء عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء حيث أعلن السوداني في يوم ( 13 كانون الأول 2019 ) استقالته من حزب الدعوة ودولة القانون وزعم أنه ينتمي للعراق فقط ، وذلك في خطوة تمهد على ما يبدو لترشيحه للمنصب المذكور والالتفاف على مطالب المتظاهرين الذين ينادون بتنصيب رئيس وزراء مستقل وغير مجرب ولم يشغل مناصب رفيعة في حكومات ما بعد عام 2003 المتهمة بالفشل والفساد .

وكذلك ردد المتظاهرون ( هو السيد ما فاداني ، شراح يسويلي السوداني) وذلك في إشارة الى حكومة السيد عادل عبد المهدي الذي يعود نسبه الى السلالة العلوية.

في حين هتف المشاركون في تظاهرات الشطرة يوم السبت ( 28 كانون الأول 2019 ) ( يا وطن مرفوض كلمن ما يصونك يا وطن ) . للتعبير عن رفضهم لمرشحي الأحزاب الفاسدة لمنصب رئيس الوزراء، فيما هتف متظاهرو ساحة الحبوبي في تظاهرة يوم الجمعة ( 10 كانون الثاني 2020) : ( اليحكم ما متحزب هيج تمنينه ) و ( ايران أخذي أحزابـج ، هذه الشعب ميهابـج ) .

كما ردد متظاهرو محافظة ذي قار يوم ، الثلاثاء ( 24 كانون الاول 2019):

ثورتنه تريد التغير ، والفاسد خل يشيل ايده

لا عيداني ولا عبطان ، صوت الحبوبي ينادي

نرفض كل فاسد وهمان يحكم شجعان بلادي

وللتعبير عن رفضهم وزير التعليم العالي قصي السهيل ومحافظ البصرة أسعد العيداني اللذان رشحتهما أحزاب السلطة لمنصب رئيس الوزراء عقب استقالة عادل عبد المهدي ردد متظاهرو الشطرة يوم الخميس ( 26 كانون الاول 2019 ):

عالميمر وعالميمر وعالميمر

تسقط كتلهم كلهم وحنه نبقه الأكبر

عالميمر وعالميمر وعالميمر

عالميمر وكلمن يموت بيومه

ردنه الشريف وضيعينه إعلومه

غراب استقال ورشحوا ها البومه

هاي الشكول الزفره خل تتكتر

عالميمر وعالميمر وعالميمر

بالشطرة نطلع وما نقل ونكثر

عالميمر ويحكم شريف متناي

واحدهم انـكس يطلع من الثاني

عادل تِسَقط جابوا العيداني

ما رشحوا واحد شريف اتذكر