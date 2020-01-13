وقفة احتجاجية لأنصار النظام في الحسكة تنديداً بمقتل سليماني ورفاقه‎

نظّم أنصار النظام السوري، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في مدينة الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، تنديدا بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ووجود القوات الأمريكية والتركية في المنطقة.

وذكر مصدر مطلع من المدينة أن «أنصار النظام نظموا وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة ونددوا بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مطالبين بخروج القوات الأمريكية والتركية من المنطقة».

وأضاف أن «أنصار النظام رددوا شعارات مناوئة للولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وشعارات وهتافات تمجد سليماني ورفاقه، حاملين أعلام وصور الرئيس السوري بشار الأسد».

وكانت غارة أمريكية جوية قد أودت بحياة قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في الثالث من كانون الثاني / يناير، بعد وصولهما إلى مطار بغداد في العراق.