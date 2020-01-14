أمريكا ترفض طلب العراق سحب القوات وتتعمّد توسيع مهمة حلف الأطلسي نكاية بإيران والجهات الرافضة لبقاءها

رفضت واشنطن طلبا عراقيا للإعداد لسحب قواتها وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل قائد إيراني كبير في هجوم أمريكي في بغداد، وقالت إنها تدرس توسيع وجود حلف شمال الأطلسي هناك.

وتتعمد واشنطن توسيع مهمة حلف الأطلسي نكاية بإيران والجهات الرافضة لبقاءها، وفق تحليلات وردت الى المسلة ايضا.

وفي محاولة لتكثيف الضغط على خصمها اللدود، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران ردا على مهاجمة طهران قوات أمريكية في العراق انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

ويتحمل العراق فيما يبدو عبء تصاعد العنف نظرا لأنه الساحة الرئيسية للمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وجارته إيران. ويواجه زعماؤه مأزقا لأن واشنطن وطهران حليفتان رئيسيتان أيضا للحكومة العراقية ويتنازعان على فرض النفوذ هناك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران خططت على الأرجح لمهاجمة سفارة الولايات المتحدة في بغداد وكانت تهدف إلى مهاجمة أربع سفارات أمريكية عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة سليماني.

وقال ترامب في مقتطف من مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية ”سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد“. وأضاف ”يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت أربع سفارات“.

وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه قدم طلبه خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس بما يتماشى مع تصويت البرلمان العراقي الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن عبد المهدي طلب من بومبيو ”إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق“.

وتابع البيان ”هناك قوات أمريكية تدخل للعراق ومسيّرات أمريكية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وإن هذا مخالف للاتفاقات النافذة“.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أي وفد أمريكي لن يناقش انسحاب القوات الأمريكية لأن وجودها في العراق ”مناسب“.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان ”بيد أن ثمة حاجة للحوار بين الحكومتين الأمريكية والعراقية ليس فيما يتعلق بالأمن فحسب لكن بشأن شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية“.

وقال ترامب خلال المقابلة مع فوكس نيوز إنه إذا أراد العراق مغادرة القوات الأمريكية فسنقول له ”عليكم أن تدفعوا لنا الأموال التي دفعناها“.

وأضاف ”أعتقد أنهم سيوافقون على الدفع. وبغير ذلك سنبقى هناك“.

وقال بومبيو للصحفيين إن وفدا من حلف شمال الأطلسي في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة مستقبل المهمة في العراق وخطة ”لتقاسم العبء في المنطقة“.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية إن بومبيو ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين فضلا عن ”فرصة توسيع قوة الحلف في العراق وتقاسم العبء بشكل متناسب“.

وبدأ أحدث تصعيد للحرب بالوكالة بين البلدين الغريمين بمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية في بغداد في الثالث من يناير كانون الثاني. وردت إيران يوم الأربعاء بإطلاق صواريخ على قوات أمريكية في العراق.

وامتنع الجانبان عن تأجيج الصراع بعد ذلك لكن التوتر ما زال يخيم على المنطقة إذ يهدد القادة العسكريون الإيرانيون بشن مزيد من الهجمات.

ويكافح العراق للتعافي بعد عقود من الحرب والعقوبات والصراع الطائفي شملت غزوين قادتهما الولايات المتحدة وصعود وانهيار تنظيمي القاعدة وداعش.

وفي صلاة الجمعة في طهران قال رجل دين إيراني إن المصالح الأمريكية في أنحاء العالم صارت مهددة الآن.

وقال محمد جواد حاج علي أكبري للمصلين في أحد المساجد ”هذا النظام المهيمن يملك العديد من القواعد العسكرية… خاصة في المنطقة، من الآن فصاعدا لن تكون هذه القواعد بمثابة ميزة لهم“.

وكثفت طهران منذ مقتل سليماني دعواتها المطالبة برحيل القوات الأمريكية من العراق. وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن الضربات الانتقامية الإيرانية ليست كافية مضيفا أن إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة هو الهدف الرئيسي.

وقال منتقدون إن مقتل سليماني تصرف طائش.

لكن بومبيو قال يوم الجمعة إن واشنطن لديها معلومات محددة عن تهديد إيراني وشيك يشمل السفارات الأمريكية، مضيفا ”أرواح أمريكيين كانت في خطر“.

وفي إطار آخر أنشطته في العراق، شجع سليماني الفصائل العراقية على إخماد احتجاجات العراقيين المستمرة منذ شهور والتي تعارض نفوذ القوى الأجنبية في بلادهم مثل إيران والولايات المتحدة.

وخرج متظاهرون إلى الشوارع في مدن عراقية يوم الجمعة عازمين على مواصلة احتجاجاتهم رغم انصراف الانتباه إلى خطر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.