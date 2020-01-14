اكتشاف موقع اثري كبير في دهوك

نشر موقع المتحف العراقي، الثلاثاء، صورا لآثار كبيرة تم اكتشافها في دهوك.

ونشر الموقع على صفحته بالفيسبوك ان “بعثة ايطالية اكتشفت في دهوك آثار كبيرة بالمحافظة”.

واضاف ان “الآثار تضمنت عشرة نقوش صخرية جديدة تُظهر ملوك اشوريون وآلهة آشور”.



