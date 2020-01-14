البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.
وقال المصدر ان “مجلس النواب عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي”.
واضاف ان “الجلسة عقدت بحضور 174 نائبا”.
عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.
وقال المصدر ان “مجلس النواب عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي”.
واضاف ان “الجلسة عقدت بحضور 174 نائبا”.
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