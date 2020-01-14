التعليم النيابية تحذر من “انتكاسة جديدة” للجامعات وترفض فرض عقوبات ضد الطلبة

حذرت رئيسة لجنة التعليم العالي النيابية غيداء كمبش، اليوم الاثنين، من “انتكاسة جديدة” للجامعات، وفيما أكدت رفضها لأي عقوبات تفرض ضد الطلبة، داعيةً إلى ضرورة دعم بدء الدوام واستقراره في الجامعات واستمرار التظاهر السلمي.

وقالت كمبش في بيان إن “التظاهر السلمي لكل شرائح المجتمع العراقي ومنهم طلبة الجامعات حق كفله الدستور ولن نقبل بأية ضغوط أو تجاوزات أو اعتداءات أو حتى فرض عقوبات بحق الطلبة في أية جامعة عراقية وسنكون صوتهم في البرلمان”.

وأضافت كمبش، أن “إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقويم الجديد للجامعات التي عطلت دوامها أثناء المظاهرات جاء من أجل مستقبل عشرات الاف من الطلبة وليس لتحقيق أي غاية أخرى، وأن التقويم يمكن مراجعته من قبل لجنة التعليم العالي النيابية ووضع حلول توافق مع رأي الطلبة”.

ودعت كمبش الطلبة إلى “ضرورة دعم بدء الدوام واستقراره في الجامعات لأنه هدف كبير للجميع من أجل تحقيق مستقبل أفضل للبلاد بالجهد والمثابرة والنجاح وأيضا استمرار التظاهر السلمي الذي سيحقق كل الأهداف المنشودة”، مشيرةً إلى دعمها “لكل حقوق الطلبة والخريجين ومتواصلة من اجل تشريع القوانين التي تؤمن حقوقهم في نيل فرصهم في بناء الوطن”.

وتابعت رئيسة لجنة التعليم النيابية، أنه “سوف يكون هناك اجتماع طارئ للجنة هذا اليوم”.