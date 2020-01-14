التعليم تهدد الطلبة المتغيبين بالرسوب

أعلنت وزارة التعليم العالي، امس الاثنين، أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية بحق الطلبة المتغيبين.وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انها “تولي اهتماماً كبيراً بموضوع الدوام واهمية ان ينتظم الطلبة في جميع الجامعات الحكومية والاهلية لاسيما في هذا الوقت الذي يتطلب مضاعفة الجهود والمواظبة من اجل تطوير واقع التعليم”.

وأضافت، أن “الوزارة تتابع موضوع غياب الطلبة لكنها لا تستطيع ارغام الطلبة على الحضور وتكتفي باتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية”.وأكدت الوزارة، انه “حسب الاجتماع الاستثنائي الاخير لهيئة الرأي في الوزارة وكتابها المعمم على الجامعات كافة وحسب قرار رقم (5) تقرر تطبيق المادة (9) من التعليمات الامتحانية الجارية رقم 134 لسنة 2000 والتي تنص على: يعتبر الطالب راسبا في أي مادة او درس إذا تجاوزت غياباته (10%) عشر من المائة من الساعات المقررة بدون عذر مشروع أو (15%) خمس عشرة من المائة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد”.

ودعت الوزارة الطلبة، إلى “المباشرة بالدراسة”، مطالبة الملاك التدريسي والفني والاداري بـ “بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتعويض المدة الماضية”.

بالمقابل يستمر الطلبة بالاعتصام تضامنا مع المتظاهرين الذين قمعوا بوحشية منذ تشرين الاول الماضي ما تسبب بقتل اكثر من 600 متظاهر وجرح 23 الف آخرين.