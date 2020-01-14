الداخلية تناقش الاستعدادات لمواجهة احتمال تعرض البلاد للهزات الزلزالية

ناقشت وزارة الداخلية، الاثنين، الاستعدادات لمواجهة احتمال تعرض البلاد للهزات الزلزالية بعد دخول العراق ضمن الخط الزلزالي.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني انه “تم عقد الاجتماع الرابع للجنة العليا لادارة الدفاع المدني برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق محمد بدر ناصر وعضوية مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.

وأضاف أن “الاجتماع جاء من أجل متابعة وضع السيول ونسبة ارتفاع مناسيب نهر دجلة والفرات ومدى نجاح الاجراءات والخطط الموضوعة لمواجهته الازمة ميدانياً، وكذلك ناقشت اللجنة الخطط البديلة في حالة الطوارئ، ومستوى الاستعدادات المتخذة من خلال توحيد الجهد بين الوزارات المعنية كل حسب تخصصة بالتنسيق العالي المستوى مع مديرية الدفاع المدني الذي سخرت كل الإمكانيات تحت قيادتها لمواجهة ارتفاع مناسب الانهار وتوقع حدوث موجات فيضانية”.

وأوضح البيان، أن “جهاز الدفاع المدني العراقي أثبت مدى الخبرة التي اكتسبها عبر التجارب السابقة والقدرة على ادارة الازمات والخروج منها باقل نسبة خسائر اقتصادية ممكنة مع نجاح خطط اخلاء وايواء المواطنين التي حالة الى عدم تسجيل خسائر بشرية تذكر في العام الماضي رغم غزاة الامطار وارتفاع مناسيب الانهار والسيول القادمة من دول الجوار”.

وأشار إلى ان “الاجتماع شمل مناقشة الاستعدادات المتخذة لمواجهة احتمال تعرض البلاد للهزات الزلزالية وخصوصاً بعد تحرك الصفيحة العربية ودخول العراق ضمن الخط الزلزالي وتسجيل هزاة ارضية متكررة في الفترة الأخيرة وما يقابلها من اجراءات متخذة قبل الجهات المعنية لمواجهتها وسبل للتقليل من خسائها المحتملة”.

وأكد البيان، ان “المجتمعين تطرقوا في ختام اجتماعهم الى اخر محاور الاجتماع وهو محور حرائق للمحاصيل الزراعية وسبل تفادي اسبابها بموسم الحصاد المقبل، والاستفادة من خبرات الموسم السابق واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل حوادث الحريق داخل المساحات المزروعة”.