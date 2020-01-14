الدفاع العراقية: نشر قوات في كربلاء لحفظ الأمن والمنشآت

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن قيادة عمليات الفرات الأوسط باشرت بنشر قوات من الجيش والشرطة في كافة أنحاء محافظة كربلاء.

وقالت إن الإجراء جاء لحفظ الأمن وحماية المنشآت العامة وممتلكات المواطنين واستمرار دوام الطلبة والدوائر الحكومية ومنع جميع “العابثين” من المساس بأمن المواطن.

والاثنين، ذكر مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء لمراسل “العربية” والحدث” أن 10 من المتظاهرين أصيبوا في المواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء.

وكانت وكالة الأنباء العراقية أفادت على “تليغرام” أن القوات الأمنية العراقية تحاول إبعاد متظاهرين يسعون لاقتحام مبنى المحافظة.

كما أقدم مجهولون على إضرام النار في مقر منظمة بدر بالمحافظة كربلاء، وسارعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران.