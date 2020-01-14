الرئيس روحاني : الجهود متواصلة لكشف ملابسات حادث الطائرة الاوكرانية

اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني ” ان هناك خطأ بشريا لا يغتفر وراء تحطم الطائرة الاوكرانية مضيفا : ليس بإمكان الشعب الايراني ان يتحمل مأساة سقوط الطائرة الاوكرانية وسنواصل جهودنا لكشف ملابسات الحادث.



وتقدم الرئيس روحاني، لمناسبة الاحداث المحزنة التي وقعت خلال الايام الاخيرة والمتمثلة باستشهاد القائد الشجاع والمضحي في ساحة الامن للبلاد والمنطقة القائد الفريق قاسم سليماني ومصرع عدد من المواطنين في كرمان بسبب الزحام والتدافع خلال مراسم تشييع الشهيد سليماني والحادث المفجع لسقوط الطائرة الاوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا.

واضاف، انني ومنذ احتملت ان يكون حادث سقوط الطائرة غير طبيعي بذلت الكثير من الجهود لخفض فترة التحقيق وان نعلم بدقة كيف سقطت الطائرة.

وتابع الرئيس روحاني، لقد جرى تعاون جيد من جانب القوات المسحلة التي كانت سبيلنا الوحيد للوصول الى الحقيقة وفور اطلاعي على وقوع خطا مؤلم جدا ولا يغتفر واوعزت الى المسؤولين بان يعلنوا ذلك للشعب على الفور.

وتابع الرئيس روحاني، ان حادثة سقوط الطائرة كانت مرة جدا واليمة للغاية، وحتى لو كانت الحادثة بسبب نقص فني فانها كانت ستكون مؤلمة ولكن حينما يتضح بان الخطا البشري كان السبب فان حزن الشعب يكون اضعافا مضاعفة.

وعزى الرئيس الايراني اسر الضحايا من ايران والدول الاخرى واضاف، انني اعد بان الحكومة ستتابع القضية بكل قواها وامكانياتها لانها قضية مهمة جدا يتوجب على السلطة القضائية تشكيل محكمة خاصة برئاسة قاض رفيع المستوى وتضم العشرات من الخبراء، فالعالم كله سينظر الى محكمتنا هذه.

واوصى الرئيس روحاني اعضاء الحكومة لمتابعة قضايا ومشاكل اسر الضحايا كما اطلب من الشعب ايضا مواساة هذه الاسر ومشاطرتها العزاء.

وقال، ان اعلان القوات المسلحة بصراحة عن الخطأ الذي بدر منها والاعتذار للشعب يعد خطوة اولى جيدة تم اتخاذها في هذا السياق ويتوجب اتخاذ الخطوات اللاحقة ايضا.