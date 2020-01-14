السلطة القضائية الايرانية تشكر الحرس الثوري على قصف عين الاسد

شبه المتحدث باسم السلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان الجنرال قاسم سليماني في ايران بمسيرة الاربعين الحسينية، فيما قدم شكره الى الحرس الثوري على قصف قاعدة عين الاسد في العراق.

وقال غلام اسماعيلي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، إن “الحضور الشعبي المنقطع النظير في تشييع الشهداء قد اظهر تضامن جميع القوى الثورية في مواجهة العدو المجرم”، مشيرا الى أنه “كان تمرينا شعبيا لا مثيل له على غرار الأربعين الحسيني واستفتاء شعبي عظيم”.

وعبر المتحدث باسم القضاء الايراني عن “شكره للحرس الثوري على الصفعة القوية التي سددها الى ترامب المقامر من خلال الضربة الصاروخية على قاعدة عين الاسد الاميركية”، مؤكدا أن “الشعب يدرك جيدا ان الاستكبار مستاء وغاضب من الحضور الشعبي والصفعة التي تلقاها من الحرس الثوري، لذلك فهو يحاول افتعال الازمات في البلاد والمنطقة”.

واكد المتحدث باسم السلطة القضائية أن “الصفة الارهابية لما قامت به أمريكا وادى الى استشهاد الفريق قاسم سليماني امر واضح للعيان، قائلا، سنرفع دعوى ضد الجيش الأمريكي والحكومة والرئيس في الجمهورية الإسلامية والعراق والمحكمة الجنائية الدولية” .