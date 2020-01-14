الشباب الثائر ينظمون مارثونا للدراجات الهوائية في ساحة التحرير

عامر عبود الشيخ علي

نظم عدد من الشباب المتظاهرين صباح يوم السبت 11/1/2019 والمتواجدين في ساحة التحرير منذ انطلاق الاحتجاجات مارثونا للدراجات الهوائية، وجاءت هذه المساهمة لتعزيز الروح الوطنية والانتماء الصادق وتنويع الفعاليات الشبابية في ساحة التحرير لمواصلة الاحتجاجات والتظاهر.

انطلق الشباب الذي بلغ عددهم اكثر من خمسين شابة وشابا من نقطة البداية في شارع الرشيد مرورا بساحة التحرير ووصولا الى شارع ابو نؤاس، وبدلا من صافرة البداية كان شعار (سلمية) الذي انطلق من حناجر المشاركين هو الاعلان عن بداية المارثون، وعند وصولهم الى ساحة التحرير قرب نصب الحرية ردد المتظاهرون معهم الشعارات والاغاني الوطنية التي تدعوا الى الاستمرار في التظاهرات وسلميتها ونبذ العنف من قبل السلطة والاجهزة الامنية.

وعزز هذا النشاط من قبل الشباب الامل في نفوس المحتجين باستمرارهم في ساحة التحرير حتى تحقيق مطالبهم في حكومة وطنية وانتخابات مبكرة في ظل مفوضية مستقلة وقانون انتخابي عادل.

واخيرا اكد الشباب ان هذه النشاطات هي للتأكيد والتعبير عن سلميتهم والتخفيف عن الضغط النفسي للشباب المتواجد في ساحات الاحتجاج منذ الثورة الشعبية.