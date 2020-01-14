الصيادي يتهم كتلا سياسية متنفذة بـ”عرقلة” تمرير قانون العشوائيات

اتهم النائب كاظم الصيادي، اليوم الثلاثاء، كتلا سياسية متنفذة بـ”عرقلة تمرير قانون العشوائيات لشاغليها”.

وقال الصيادي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، داخل مجلس النواب، إن “ضعاف النفوس من أصحاب الأحزاب والكتل استغلوا قضية العشوائيات للفوز بالانتخابات لأكثر من دورة برلمانية”.

وشدد بالقول، أنه “ينبغي على الجميع طلب الصفح والمغفرة من الشعب العراقي الذي يعيش معظمهم تحت وطئة الفقر والعشوائيات بسبب الحكومة التي لم تعير أهمية لقضية ساكني العشوائيات”.

وطالب الصيادي، مجلس الوزراء “باضافة فقرة على جدول اعمال مجلس الوزراء بتمليك العشوائيات لشاغليها ضمن التصميم الأساسي “.

وأشار الصيادي، إلى أنه “إستناداً لقرار مجلس الوزراء ٥٠ لسنة ٢٠١٨ والذي اقر بموجبه تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني”.