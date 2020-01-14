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العراق.. استهداف مقر أمني في ذي قار بثلاث قنابل صوتية وهجوم لـ”داعش” على الحدود مع سوريا

العراق.. استهداف مقر أمني في ذي قار بثلاث قنابل صوتية وهجوم لـ

أفاد مصدر أمني في العراق، الاثنين، بتعرض مقر أمني في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، إلى هجوم بثلاث قنابل صوتية، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني عن هجوم لـ “داعش” على الحدود مع سوريا.

ونقل مراسل RT في العراق، عن المصدر الأمني قوله إن “فوج المهمات الخاصة في ذي قار تعرض لهجوم من قبل مجهولين بثلاث قنابل صوتية دون وقوع أي خسائر بشرية”.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن “جرح ضابط وإصابة ثلاثة من منتسبي الفوج الثالث باللواء الرابع في قيادة قوات حرس الحدود”.

وأضافت أن “الإصابات نتجت عن تعرض لعناصر من تنظيم داعش على نقطة لحرس الحدود شمالي منفذ الوليد مع سوريا”.

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