الفوادي يناشد المرجعية بالدعوة لاعادة تكليف عبد المهدي

ناشد رئيس كتلة عطاء النيابية النائب حيدر الفوادي، اليوم الثلاثاء، المرجعية الدينية بالدعوة الى إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لعدة أسباب.

وقال الفوادي، في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب، إن “المرجعية صمام أمان لكل العراقيين وهي قادرة على انتشال العراق من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد”.

واعتبر الفوادي، أن “رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استطاع خلال فترة قصيرة تقديم مشاريع حقيقية على مستوى القطاع الصحي والتعليمي وقطاع الكهرباء “.

وأشار إلى أن عبد المهدي استطاع تنشيط الصناعة والزراعة وتقنين البطالة من خلال خبرته الاقتصادية خلال فترة وجيزة “.

ودعا الفوادي المرجعية الدينية الى دعوة “القوى السياسية لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وله حق اختيار كابينة وزارية مستقلة بعيدا عن الأحزاب السياسية”.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي قدمها للبرلمان مطلع شهر كانون الاول الماضي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.