المحكمة الاتحادية العليا تؤكد زيادة خدماتها الالكترونية لإثراء الباحثين القانونيين

كشفت المحكمة الاتحادية العليا عن خطة يجري العمل عليها من أجل زيادة الخدمات الكترونية على موقعها الالكتروني، مشيرة إلى إضافات جديدة ستسهم في إثراء الباحثين في الشأنين القضائي والقانوني.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، أن “الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا (www.iraqfsc.com)، شهد عدداً من الإضافات خلال الأشهر الستة الماضية”.

وتابع الساموك، أن “أبرز تلك الإضافات هي تحديث باب المبادئ الدستورية والقانونية في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا (المجموعة الكاملة)، وإضافة باب أرشيف الوقائع العراقية التي يمثل ذاكرة لجميع عنوانين التشريعات الصادرة بعد عام 2003”.

ونوه، إلى أن “خطة يتم العمل عليها حالياً لإضافة المزيد من الخدمات الالكترونية؛ من أجل إثراء المتخصصين والباحثين بالمعلومات الدستورية والقانونية، وبنحو يسهل الحصول عليها مباشرة”.

وشدد، على أن “الأشهر الستة الماضية وصل فيها عدد متصفحي الموقع الالكتروني إلى (280.457) زائر، فيما كان الزوار الجدد خلال المدة ذاتها (42.043) زائر”.

وأورد الساموك، أن ” معدل المقروءة لكل زيارة للموقع الالكتروني بلغ (23.76) صفحة، فيما وصل الوقت الذي يقضيه الزائر في تصفح الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا بحدود (4.07) دقيقة”.

وأكد الساموك، أن “الأوقات التي يزيد فيها الإقبال على الموقع الإلكتروني من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الواحدة صباحاً، وتتركز أوقات الذروة بين الساعة الثانية ظهراً حتى العاشرة ليلاً، وخلال أيام الخميس والجمعة والسبت”.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن “الأخبار او قرارات ذات الأهمية تكون محل اهتمام جميع المتصفحين، ولا يقتصر ذلك على الباحثين والمهتمين بالشأنين القضائي والقانوني”.

وأضاف، أن “أكثر الدول التي تحدث منها زيارة للموقع الالكتروني بعد العراق هي كل من (الاتحاد الروسي، أمريكا، السويد، فرنسا، مصر، بريطانيا، الدنمارك، ألمانيا، تركيا، كندا، لبنان، الأردن، بولندا، هولندا، الأمارات، الهند، جنوب أفريقيا، اليابان، ماليزيا، المغرب، السعودية، النرويج، أوكرانيا، إيران)”.

وتحدث، عن “زيادة في عدد زوار الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا عن طريق الأجهزة الذكية (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية)، التي تعمل بنظام (الاندرويد)، ونظام (ios)، على حساب زوار الموقع الالكتروني الذين يستخدمون الحاسوب (الكومبيوتر)”.

وذكر، أن “أكثر المواضيع التي استعرضت هي قرارات المحكمة الاتحادية العليا والأخبار والمقالات والمبادئ الدستورية والقانونية الواردة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، وكتاب القضاء في العراق”.

وخلص الساموك بالقول، إن “أكثر الملفات تنزيلاً هو كتاب القضاء في العراق، ثم القرار(103/اتحادية/2019)، ثم القرار (118/اتحادية/2015)، وبعدها والمبادئ الدستورية والقانونية الواردة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، ثم القرار (72/اتحادية/2017)”.