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الوقاية تكشف أسماء نواب جدد أفصحوا عن ذممهم المالية للعام الجاري

أعلنت دائرة الوقاية في الهيئة عن أسماء عددٍ من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة الذين أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام 2020.

الدائرة أوضحت أنَّها تلقَّت استمارات الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصة بـ(20) نائباً من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة.

وكانت الهيأة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ب) من التعديل إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مجلس النواب)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

أدناه أسماء النواب العشرين:Image preview

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