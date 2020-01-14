انفجار عبوة صوتية قرب جسر الجمهورية وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن عبوة صوتية انفجرت قرب جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر ان “عبوة صوتية نوع (بمبة) انفجرت مساء اليوم ضمن مقتربات جسر الجمهورية وسط بغداد”.

واضاف المصدر ان “ذلك لم يسفر عن وقوع اية اضرار او خسائر تذكر”.