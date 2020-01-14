بالارقام.. وزير النقل يعلن اعداد نقل المسافرين براً خلال ٢٠١٩

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الاثنين، عن احصائية لاعداد المسافرين براً عبر حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود خلال عام ٢٠١٩.

وقال في بيان ان “اكثر من (14،392،686) مواطن تنقل خلال عام 2019 داخل المدن وبين المحافظات العراقية عبر حافلات وباصات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، من ضمنها نقل المسافرين الى دول الجوار برا اضافة الى خدمة الزائرين خلال المناسبات الدينية”.

واضاف ان “جهود الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين بين المحافظات العراقية والكروبات السياحية سجلت نقل اكثر من ( ٣٠٠٠٠٠٠) ملايين مواطن خلال المدة المذكورة اعلاه”، مشيرا الى ان “عملية النقل الدولي ساهمت في نقل اكثر من (٢٥٠،٠٠٠) مسافر باتجاه دول الجوار ( تركيا ، عمان ، وايران ) كما نقل (٢٥٢،١٦٠ ) وافد من والى مطار بغداد الدولي”.

وتابع ان “افتتاح العديد من خطوط النقل الداخلي وتفعيل النقل الجماعي في العديد من المحافظات العراقية انتج عن نقل اكثر من ١٠،٦٠٠،٠٠٠ مواطن بين مناطق العاصمة بغداد وداخل المحافظات العراقية الاخرى بعدد حافلات بلغت 293حافلة و80 خط”، مشيرا الى ان “خطط الوزارة تهدف الى تقديم خدمة نقل متميزة لكل شرائح المجتمع وتوفير شبكة نقل متطورة تشمل مناطق البلاد مدعومة الاجرة خدمة للمواطنين”.

يذكر ان وزارة النقل المتمثلة بالشركة العامة للنقل المسافرين والوفود اعلنت مسبقا عن نقل ( ٢٩٠،٥٢٦ ) زائر من والى المراقد المقدسة خلال الزيارت والمناسبات الدينية فضلا عن دورها الكبير في اعادة اكثر من (٣٧١٨١) نازح خلال عام ٢٠١٩ الى مناطقهم الاصلية في مدينة الموصل.