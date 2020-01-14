رغم تحركات عراقية.. بومبيو: جميع القادة العراقيين أبلغوني بتأييدهم لوجودنا بمجالس خاصة

كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين أن جميع القادة العراقيين أبلغوه فيما وصفها بمجالس خاصة أنهم يؤيدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم، على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق.

وقال بومبيو الذي ترفض وزارته غالبا نشر تفاصيل اتصالاته، إن ما سمعه خلال محادثات أجراها مع زهاء 50 مسؤولا عراقيا منذ مطلع يناير/كانون الثاني الحالي يتعارض مع ما يعلنه هؤلاء في العلن.