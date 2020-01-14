سلامة الأغذية الهولندية تغلق مطاعم في سوق العرب لوجود آثار لبول الفئران

قامت هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية (NVWA)، الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020، بإغلاق خمسة مطاعم في De Bazaar في Beverwijk المعروف باسم “سوق العرب” بشكل فوري بسبب وجود آثار لبول الفئران في المكان بحسب ما قالت الهيئة.

وكانت هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية (NVWA) قد أجرت فحص وتفتيش رئيسي في سوق De Bazaar، حيث شمل التفتيش 93 من شركات الأغذية والمطاعم.

وتم العثور على العديد من الانتهاكات، حيث كانت الانتهاكات في خمسة مطاعم كبيرة، ما دفع هيئة سلامة الأغذية إلى إغلاقها بشكل فوري، حيث تم العثور على أوساخ في المعدات والأثاث، كما تم توجيه إنذار مكتوب إلى 39 مطعم بخصوص النظافة.

وفي 22 حالة كانت الانتهاكات أكثر خطورة أو كان هناك تكرار بعد تحذير سابق، حيث تلقت هذه الشركات غرامة أو عقوبات أخرى، كما تم إعداد تقريرين رسميين بهذا الخصوص.

وكان فحص سابق لـ NVWA في De Bazaar أثبت أنه هناك أوساخ بشكل كبير تأتي من الفئران.