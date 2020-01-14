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صحة الكرخ / اجراء عملية جراحية لاستئصال ورم كيسي نادر في منطقة الرقبة (القناة الدرقية اللسانية) في مستشفى اليرموك التعليمي

اجرى فريق طبي متخصص جراحة الوجه و الفكين في مستشفى اليرموك التعليمي عملية جراحية لاستئصال ورم كيسي في منطقة الرقبة (القناة الدرقية اللسانية)Image preview

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي اخصائي جراحة الوجه و الفكين البروفيسور الدكتور (ثائر عبد اللطيف) ” راجعت المريضة استشارية الوجه و الفكين و كانت مصابة بالتهاب الكبد الفايروسي نوع (B) و بعد اجراء الفحوصات المختبرية و الاشعاعية و الرنين و تبين وجود ورم كيسي في منطقة الرقبة (القناة الدرقية اللسانية) حيث قرر الفريق الطبي ادخال المريضة الى صالة العمليات و بعون الله تكللت العملية بالنجاح حيث تم استئصال الورم و ارسل الى الفحص النسيجي و تبين انه ورم سرطان ( papillary carcinoma) و تعتبر هذه الحالة نادرة لمثل هذا التحول بنسبة لا تتجاوز الـ (3%) و استغرقت العملية ساعتين و المريضة بحالة صحية جيدة ” مضيفا تكون الفريق الطبي من اخصائي جراحه الوجه و الفكين الدكتور (ثامر يوسف) و اخصائي جراحه الوجه والفكين الدكتورة (مروة اكرم) و مقيمة قدمى الدكتورة (غفران ماجد) و اخصائي التخدير الدكتور (وسام عدنان) و مساعد تخدير (حيدر نجم) .

اعلام صحة الكرخ

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