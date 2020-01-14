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صحة الكرخ / نصب و تجهيز (130) جهاز طبي متطور و فتح (7) صالات عمليات و فتح بناية الطوارىء و العيادات الاستشارية و …

دهات الانعاش في مستشفى اليرموك التعليمي خلال عام 2019Image preview

قامت مستشفى اليرموك التعليمي بعرض انجازاتها في مجال ترميم و توسعة و تحديث المستشفى و تجهيزها باحدث الاجهزة و المعدات الطبية خلال عام 2019

و بين مدير مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور (مبين علي موسى) ” ان المستشفى قامت خلال عام 2019 بالكثير من الانجازات المهمة و بدعم متواصل و مباشر من قبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) و التي من دورها قامت بتطوير و تحسين الواقع الطبي و الصحي في المستشفى حيث تم اجراء ترميم و توسيع السعة السريرية لردهة الطوارئ بواقع ثلاث طوابق مع تحديثها بأحدث الأجهزة الطبيبة مع فتح سبع صالات عمليات و ردهة الانعاش الرئوي و ردهة الانعاش القلبي في الطابق الثاني و توفير الرنين و المفراس في الطابق الارضي على مدار (24) ساعة و اصبحت مستشفى اليرموك التعليمي الوحيدة التي تتكون طوارئها من ثلاث طوابق بالاضافة الى ترميم و تحديث و توسيع صالات العمليات الكبرى في بناية الجراحة العامة بواقع سبعة عمليات مع تجهيزها بأحدث الأجهزة و توسيع و تطوير الطابق الأرضي لبناية الباطنية مع فتح ردهة الانعاش القلبي و تجهيزها بأحدث الأجهزة مضيفا تم توسيع و تطوير و تحديث و إضافة بناية الاستشارية الثانية مع تجهيزها بالأجهزة الطبية و الأثاث المكتبي و تبليط جميع الطرق و الممرات الداخلية و الساحة المركزية في المستشفى و بدأ العمل بالمشروع الوطني للمختبرات و الذي يمثل قفزة نوعية في مجال الخدمات المختبرية

و أضاف موسى قامت المستشفى بتجهيز و توفير الاجهزة الطبية و اهمها شراء مائة و ثلاثون جهاز طبي جديد و من أرقى المناشئ العالمية المعتمدة و دخولها في خدمة المرضى .

اعلام صحة الكرخ

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