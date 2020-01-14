صحيفة روسية تكشف آلية ترامب لإجبار بغداد على دفع ثمن القواعد الأمريكية

كتب أناتولي كومراكوف، الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020، في صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، حول نية ترامب إجبار بغداد على دفع ثمن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية.

وجاء في المقال أن “واشنطن اوضحت كيف يمكنها الحصول على أموال من بغداد مقابل قواعدها في العراق، حتى لو لم يُرد العراقيون أنفسهم شراء هذه المواقع”.

فوفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، أخطر ممثلو وزارة الخارجية الأمريكية، في محادثة هاتفية، رئيس الوزراء العراقي بالنيابة، عادل عبد المهدي، بأن الحساب الذي تستخدمه بغداد في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك يمكن أن يُغلق، في حال خروج القوات الأمريكية من العراق.

هذا البنك، جزء من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي يعمل كبنك مركزي في البلاد. على وجه الخصوص، يتم تخزين الأموال التي يتم تلقيها من بيع النفط العراقي إلى دول أخرى هناك، كما تلاحظ الصحيفة، نقلا عن مصادرها، وتشير إلى أن هذه الخطوة ستلحق بالاقتصاد العراقي ضررا كبيرا.

وفي الصدد، قال خبير الجامعة المالية وصندوق أمن الطاقة الوطني، ستانيسلاف ميتراخوفيتش، “سوف تستفيد روسيا من ارتفاع أسعار النفط في حال فرض عقوبات أمريكية صارمة على العراق”، حسب الصحيفة الروسية.