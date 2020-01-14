(صراع عراقي ايراني..على قيادة الحرس)..(وراء مشاركة عراقية..بقتل سليماني) (امراء حرب بقم)

بسم الله الرحمن الرحيم

(قيادات عراقية بالحرس الثوري الاسلامي الذي مقره ايران.. ) (وراء مقتل سليماني الايراني).. حيث تعترض على (ان جميع قيادات الحرس الثوري الاسلامي، وجيش القدس .. ايرانيين.. ولا يسمح للعراقيين بقياداتها).. (في وقت من تهدم دولهم ويقتل ابناءهم وتسحق ثرواتهم بحروب الحرس الثوري خارج ايران، هم العراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين) فلماذا (تختزل القيادة بايران التي تأمن داخلها من اي ازمات خارجية بتصديرها لخارج ايران للعراق وسوريا ولبنان واليمن)؟؟

ليطرح سؤال:(لماذا لا يسمح .. ان يكون.. زعيم للحرس الثوري الاسلامي.. عراقي).!!

رغم ان هناك 100 الف مقاتل تعتبرهم ايران (جزء من الحرس الثوري الايراني بالعراق).. (فاين القيادات العليا بالحرس الثوري داخل العراق من الجنسية والاصول والولادة العراقية)..(اي عراقي بالاصل والجنسية والولادة).. فتنظيم القاعدة (نصب بالعراق زعماء اجانب .. اردني (ابو مصعب الزرقاوي).. ثم مصري (ابو ايوب المصري)… ونتيجة الضغط.. من (العراقيين بالتنظيم الذين اكدوا بان لديهم الاف الضباط المتمرسين بالحرب طوال خدمتهم بعراق ما قبل 2003).. فلماذا يهمشون بالقيادة..

ولماذا لا ينصب عراقي.. كامير للتنظيم او وزير للحربية.. فتمخض ذلك.. لمقتل الزرقاوي والمصري.. ثم نصب اخيرا.. عراقي ابو عمر البغدادي كزعيم للقاعدة .. .. اي رضخ للضغوط العراقية الداخلية السنية (للمتشددين).. حتى وصل بان (دولة الخلافة الاسلامية الكبرى.. تزعمها عراقي ابو بكر البغدادي).. مقابل ضعف تنظيم القاعدة الذي نصب غير عراقي مجددا لزعامة التنظيم بعد ابو عمر البغدادي..

واليوم نسال (لماذا لا ينصب زعيم للحرس الثوري الاسلامي ..الذي مقره بايران..والذي يزعم انه لا يؤمن بانه مختزل بدولة ايران.. بل للعالم الاسلامي اجمع).. (فعليه لماذا لا ينصب ولو لجيش القدس التابع للحرس الثوري.. زعيم عراقي كبديل عن سليمااني؟؟ لماذا ايراني .. اسماعيل اقاني)؟؟

ونسال اكثر:

(لماذا لا ينصب زعيم عراقي للحشد .. يكون كلولب لها.. وقيادة.. ومن غير الولائيين.. وليس موظف حكومي كرئيس الحشد الحالي.. فالح الفياض، ولا يحمل جنسية ايرانية، على شرط ايضا ان يكون متزوج عراقية الاصل والجنسية)… او .. (كحسن نصر الله الذي هو زعيم مليشة حزب الله التي لا ينافسها احد)؟؟ لماذا لا توجد كارزمية لاي زعامة للمليشيات تكون قيادة لجميع المليشيات العراقية.. (ففشل هادي العامري واكرم الكعبي وقيس الخزعلي.. الخ) ان يكونون كارزمية وقيادة فارضة نفسها.. وحتى ابو مهدي المهندس الذي قتل مع سليماني لم يكن شخصية قيادة مركزية.. وكان هو نفسه ذيل لسلماني الايراني..كبقية ذويل مليشيات ايران بالعراق.

ولندرك:

(العراب.. من قاسم سليماني.. الى اسماعيل اقاني).. الايرانيين

فقتل سليماني.. لنجد المليشيات تلهث.. لتقديم فروض الطاعية ..لبديله (اسماعيل اقاني).. الايراني.. فهل شاهدتم (فلم العراب).. العراب.. هو (زعيم كارتل..يضم جماعات.. دائما تبحث عن عراب لها.. يقودها ويمرر صفقاتها ووجودها ويمكنها من التغلل بالدولة والحكومة.. ويمارس افعال غير مشروعة لتحقيق اهداف الكارتل).. هذه هي مليشيات الحرس الثوري وافراعها بالمنطقة.. ومافياتها من حشد وحزب الله وحوثي..وزينبيون وفاطميون..الخ.. لادارة التجارة الضخمة للسلاح والمخدرات واوكار الروليت والخمور والدعارة السياحية (محلات المساج).. والتهريب.. ومزاد العملة.. وتهريب النفط.. الخ..اضافة الى تشكيل الحكومات وخاصة بالعراق ولبنان..وتهريب السلاح.. وارعاب الشارع الشيعي العربي .. لزرع الارهاب بينهم للخوف من هذه المليشيات وعرابها..

وخير دليل بان (بقاء الحشد.. اضعاف للعراق كدولة ومؤسسات.. وارهاب للشارع الشيعي نفسه)

ما تصدر من بيانات من الحشد تتدخل بشؤون العراق السياسية.. في وقت المفترض هي جهة امنية حالها حال الجيش!!! فنجد بيان يصدر من الحشد لدعم عادل عبد المهدي باخراج قوات التحالف ودعم قرار (قرقوزات البرلمان بجلسة اخراج قوات التحالف) التي قاطعها الاكراد والسنة.. فبيان الحشد هذا.. يؤكد ضرورة حله)..

فهل سمعتم قادة الفرق العسكرية العراقية او ضباط الداخلية او مكافحة الارهاب او القوة الجوية (يجتمعون مثلا ويتدخلون

بشان سياسي داخلي او خارجي).. بالطبع كلا

باي حق مليشيات ايرانية الولاء جميعها.. تجتمع وتقرر مصير العراق السياسي واتفاقياته الدولية .. (من اعطاهم هذا الحق).. الحشد بحد ذاته دليل ضعف المؤسسة العسكرية والامنية بالعراق ومن جهة ثانية يمثل رمز للخيانة العطمى بولاء قياداته

لدولة اجنبية “ايران”).

ومن جهة ثانية نقول (لزعماء الحرب .. المعممين اصحاب المليشيات) المجتمعين بقم الايرانية:

وخير دليل بان امراء الحرب اصحاب المليشات المعممين.. يجتمعون بقم في ايران وليس في العراق.. كمقتدى الصدر واكرم الكعبي.. الخ من بقية الشلة).. .. فماذا يدل ذلك؟ انهم وصلوا لمرحلة يخافون الاجتماع بالعراق لان مصيرهم (القتل) وهذه المرة ليس بقنبلة امريكية جميلة مباركة.. بل على ايد الشيعة انفسهم ومن داخل مليشياتهم.. بعد ان انكشف انهم جميعا مخترقين من المخابرات الامريكية .. حقيقة ذهاب زعماء الحرب لايران من العراق.. (هو تقديم فروض الطاعة لعرابهم الجديد اسماعيل اقاني بعد مقتل عرابهم

السابق سليماني الايراني ايضا)….

ونسال (متى تظهر قيادات للشيعة العرب كالبرزاني بالنسبة للكورد) تمتاز باستقلالها:

فكوردستان (برزاني).. (تخرس عملاء ايران.. بالعراق ولبنان..وعلى راسهم حسن نصر الله)..

فالذين يدعون (بان البرزاني قال ان لولا سليماني وايران لسقطت اربيل).. (ليكشف البرزاني الحقيقة..البشمركة قوات الدفاع عن كوردستان هم من دافعوا عن كوردستان واربيل بتضيحاتهم.. ولم يسقط قطرة ايرانية باربيل ..بل دماء الشعب الكوردي روت كوردستان ضد الارهاب الداعشي)).. ويؤكد الاكراد بان (حس نصر الله الذي لم يرى النور لسنوات.. حيث يعيش بالاقبية كالقوارض..خوفا من ان يتم اصطياده من قبل شيعة لبنان انفسهم الذين يريدون الخلاص من هذاالعميل الايراني الدكتاتور الدموي بلبنان)..

ولنبين لكم مدى التدني السياسي لمن يحكم العراق ويديره..

مثال:

(عاليا نصيف)..تدعي انها ترفض (الارادة الامريكية) ولم تقل لنا (ما هي الارادة الامريكية)؟؟

1. الارادة الامريكية بحقيقتها هي ارادة عراقية وطنية..(تدريب الجيش العراقي، محاربة الارهاب ومنها داعش، مواجهة التغول الايراني بالعراق)….

2. ا ارادة الامريكية..تريد استقلال العراق عن ايران بكل المجالات الاقتصادية والطاقة والمجالات العسكرية والامنية..

3. لم تطلب يوما امريكا ان يفتح العراق علاقات مع اسرائيل.. ولم تطلب امريكا يوما من العراق ان يحارب ايران نيابة عن امريكا.. ولم تؤسس امريكا مليشيات تجهر بالولاء لامريكا لتحارب ايران ومليشياتها بالعراق نيابة عن واشنطن..

وهنا نسال الشيعة العرب:

(ما بديلكم ايه الشيعي العربي).. (عن ولاية الفقيه)..

للشيعة العرب (نظرية ولاية الفقيه .. سقطت بسقوط الطائرة.. وفساد احزابها بالعراق واليمن وسوريا ولبنان.. واجرام مليشياتها وقمعهم لتظاهرات الشعوب ضد الفساد).. وال الصدر (الصدريين) ليس لديهم اي مشروع سياسي ينطلق من هموم ومصالح الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق

وسقوط جميع الاحزاب الاسلام السياسي لفسادها.. ووصلت لعدم قدرتها على طرح اي بديل لعادل عبد المهدي لانهااحزاب سقطت شعبيا..والاكراد مستقلين ويريدون الاستقلال التام

السنة العرب يتجهون للاقليم..والتبعية الايرانية هم المتحكمين بالعراق سواء (مراجع عجم ولبنانيين، تبعية من اصول ايرانية، احزاب ومليشيات تجهر بولاءها لايران وحاكمها خامنئي، تجار و مكاتب اقتصادية تدور بالفلك الايراني، طبقة سياسية ايرانية ومن اصول ايرانية متحكمة بالعراق) وموارده وهم سبب فساده.

فلم يبقى لكم ايه الشيعي العربي الا الدعوة لاقامة اقليم وسط وجنوب (اقليم سومر التاريخي) لتحمون انفسكم من شرور المحيط العربي السني الاقليمي و ايران معا…اللهم اني قد بلغت.

فنسالكم بالله يا شيعة العراق. .(لماذا علينا ان نرضي ايران):

فلماذا العراق عليه ان يرضي ايران.. لماذا على العراق يرضخ لزعماء المليشيات الخيانية الموالية لايران.. فالجميع متفق بان الوجود الامريكي على محدوديته العسكرية ضرورة للامن الاقتصادي والسياسي والاستقرار.. وخروج امريكا خطر على العراق اقتصاديا وامنيا و عسكريا لكن بقاء ايران هو الخطر والزلزال بوجود مليشياتها واحزابها الفاسدة الموالية لايران

لو خرجت ايران من العراق (الجميع يتفق بان العراق سينهض اقتصاديا وعمرانيا وسياسيا وعسكريا.. بحكم ايران تضع فيتو على اي نهوض بالعراق لانه يهدد صادراتها للعراق ويهدد نفوذها ويهدد استراتيجيتها بجعل العراق

ساحة لتصفية حساباتها الدولية والاقليمية بارض العراق)..

rوالله ماساة حقيقية.. هيئة حشد حكومية المفترضة.. (يتزعمها من قاتل العراق وجيشه لمدة ثمان سنوات مع جيش اجنبي (ايران).. ويعتبر زعيم دولة

اجنبية ايران خامنئي (ان

قال حرب حرب، سلم سلم)؟؟ لا هوايه راح اصير بالعراق حظ

واذا تظن ايران ان بيدها (اوراق اللعبة) .. فهي واهمة.. :

فمخاوف ايران من (الاقليم السني) نابعه بانه (سينهي احلام الامبراطورية الايرانية من الوصول للمتوسط بكليدور (طهران بيروت عبر بغداد ودمشق).. التي صرح عنها يونسي المسؤول الايراني (بان ايران اصبحت امبراطورية عاصمتها بغداد.. ووصلت للمتوسط و المندب

ومخاوف ايران ان ذلك يعني (قيام اقليم للشيعة العرب) بوسط وجنوب العراق مجاور اقليم الاحواز.. الثائر على ايران نفسها والمطالب بالاستقلال عن ايران.. ان الاقاليم الفدرالية الثلاث (تسحب البساط من تحت اقدام المتطرفين الذين يخوفون طوائفهم بانهم حماتهم من الطائفة

الاخرى.. فاذا تاسست الاقاليم تنتفي الحاجة لهؤلاء المتطرفين المسلحين وزعاماتهم البالية)..

ونبين دليل اخرى على (بلادة وتفاهة) من يحكم العراق ولا يهمه ان يهلك الملايين بالحصار:

فنجد مثال لهذا الغباء احد (السياسيين) الفلتة.. (سياسيي اخر وكتب).. يعتقد بانه يمكن للعراق او اي بلد بالعالم ان يكون له اقتصاد (مستقلا عن الدولار) اذا الصين وروسيا يعتمدون كلاهما على الدولار كبقية خلق الله.. والله مشكلة العراق فقدان العقلاء والحكماء الذين بكل بلد براسه حظ يمثل مانع يمنع سقوط اي بلد للهاوية..

انسحاب القوات الامريكية كارثة بكل المقاييس الاقتصادية والسياسية والعسكرية والامنية على راس العراقيين والعراق

نفسه..

امريكا لن تخسر العراق .. لان اقتصادها مستقلا اصلا.. عن العالم.. ان ارادات امريكا. .ولكن العراق سيخسر وجوده

ويخسر العراقيين كرامتهم بالعيش (حتى لكمة الخبز لن يجدون)..

اللعب مع امريكا هو اللعب بالنار.. فلا تلعب بالنار تحرق اصابيعك الذكاء كيف تكسب امريكا..

والغباء ان تعاديها..

والمثال الاخر (للتدني) بالعراق (ان البعض يعترض على تنصيب احمد الصدر لرئاسية الوزراء):

فنقول لهؤلاء المزعطة الصدرية.. بطرح سؤال عليهم (مقتدى الصدر.. كم كان عمره عندما اسس مليشيات جيش مهدي سيئة الصيت التي مارست القتل على الهوية وتسببت بكوارث للعراق). .(كم عمره

عندما تم تشكيل كتله له باسم كتلة الاحرار الصدرية حرامية العراق)؟؟

الم يكن اصغر عمرا من احمد الصدر نفسه.. فهي بقت على احمد الصدر.. (مزعطة من اصولهم لبنانية وايرانية).. تلعب بالعراق لعب..

ونشير هنا بخطورة بقاء فتوى الحشد رغم انتفاء الحاجة لها..

(ففتوى السستاني الايراني الاصل والجنسية.. كانت بخدمة دولته ايران واجنداتها التوسيعة القمعية بالعراق.. في حين تعجز ايران عن التدخل بشؤون اذربيات رغم غالبتيها الشيعية الاذارية..

في

حين بالعراق سبب تغول ايران.. ان العراق مركب من مكونات متنافرة كل مكون يستقوي بالخارج الاقليمي ضد المكونات الاخرى..

فالسنة العرب بالمحيط العربي السني الاقليمي .. ضد الشيعة والاكراد.. (التبعية الايرانية من مرجعيات ايرانية واحزاب اسلامية موالية لايران

واسسها ايرانيين ولبنانيي الاصل .. ومليشات تجهر بولاءها لايران).. هؤلاء يستقون بايران ضد الاكثرية الشيعية العربية نفسها.. و ضد الاكراد والسنة.. كما في اجتياح المناطق المتنازع عليها وفي تصفية كثير من السنة المعارضين للهيمنة الايرانية والرافضي لجعل مثلثهم السني

مجرد معبر لايران للمتوسط..

اذن المفترض ان ندعو لاقامة اقليم وسط وجنوب (للشيعة العرب) لسحب البساط من تحت اقدام ايران .. ولضمان عدم عودة حكم السنة والبعث.. وبذلك تنتهي ايران وتنتفي وجودها بالعراق. .والجميع

يدرك ذلك لذلك عملاء ايران يرفضون الاقاليم الفدرالية الثلاث بارض الرافدين

ايران مع نظام رئاسي كسوريا لاخضاع العراق لايران مركزيا..و ليس مع نظام رئاسي فدرالي بثلاث اقاليم وجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان .. لانه سوف ينهي قدرة ايران من اختراق العراق وشيعته العرب عبر مرجعيات ايرانية تزرعهم ايران

بالنجف.. لقرون تمارس هذه اللعبة القذرة لتضيف لها مليشيات الحشد تتبع الحرس الثوري الايراني الذي قياداته ايرانية ايضا..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما

ان هذا واخير

يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية

مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي

والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم