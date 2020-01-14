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قناة الحرة الامريكية تعلن اغلاق مكتبها الرئىيسي في بغداد بعد تزايد الغضب الشعبي من خطابها الاعلامي التحريضي

قناة الحرة الامريكية تعلن اغلاق مكتبها الرئىيسي في بغداد بعد تزايد الغضب الشعبي من خطابها الاعلامي التحريضي
بعد تزايد الغضب الشعبي في العراق من خطابها الاعلامي المحرض على الفتنة وجر البلاد لاقتتال داخلي وتحديدا اقتتال شيعي شيعي ٫ اعلنت قناة “الحرة” الأمريكية اغلاق مكتبها في العاصمة العراقية بغداد، وسرحت موظفيها بسبب ما زعمت انها “تهديدات” تعرضت لها.

وقال عاملون في مكتب قناة الحرة في بغداد ٫ أنه “ليلة الاثنين، وصلنا بريد إلكتروني من الإدارة في واشنطن يفيد بإغلاق مكتب بغداد وتسريحنا من العمل”.
وقال بيان ادارة قتاة الحرة : قررنا أن يكون الخامس عشر من الشهر المقبل آخر يوم عمل لكم، ونشكركم على جهدكم، وإذا قررنا إعادة العمل في بغداد ”
وفي وقت سابق من الاثنين، أصدرت قناة “الحرة” بيانا أفاد فيه مدير القناة ألبرتو فرنانديز، بأن “الشبكة تلقت معلومات جدية عن احتمال شن المليشيات هجوما على المكتب في بغداد”.

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