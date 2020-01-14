لجان البرلمان العربي تعقد اجتماعاتها بالجامعة العربية لمناقشة القضايا المطروحة



عقدت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة اجتماعاتها اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي المقررة غدا الأربعاء برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي .

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها وأهمها التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية خاصة في سوريا واليمن ولبنان، ومشروع وثيقة الأمن المائي العربي .

كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تقريرًا حول الحالة الاقتصادية في العالم العربي 2019م، وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تقرير حول متابعة حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2019م خاصة في دولة فلسطين وما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومشروع قانون استرشادي عربي بشأن عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وتقرير حول الأوضاع الاجتماعية في العالم العربي 2019م.

وعقدت اللجان النوعية الفرعية التابعة للبرلمان اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس (الإثنين) حيث عقدت لجنة فلسطين اجتماعًا برئاسة رئيس البرلمان العربي لتدارس أخر مستجدات القضية الفلسطينية، كما عقدت باقي اللجان المعنية بحقوق الانسان، والقضايا الاقتصادية، وموضوع الأمن المائي العربي اجتماعاتها أمس ورفعت تقاريرها الى اللجان الدائمة .

ومن المقرر ان يعقد البرلمان العربي غدا الأربعاء جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحضور رئيس مجلس النواب في دولة ليبيا المستشار عقيلة صالح والذي سيلقي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي، وسيصدر البرلمان العربي قراراً بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا، ومن المقرر أن تناقش جلسة البرلمان العربي أيضاً تطورات الأوضاع المستجدة في جمهورية العراق في ظل تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين منهم إلى ما يربو على العشرين ألف مصاب وسيصدر البرلمان العربي قراراً بشأن ذلك.

كما سيصدر عن الجلسة عدداً من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية الهامة التي ستناقش في لجان البرلمان العربي وترفع للجلسة العامة للاعتماد، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي، كما ستصدر رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة ورؤية البرلمان للربط الكهربائي العربي.