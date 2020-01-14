مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص الاجراء اليوميين وبيع الوحدات السكينة

اصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارات عدة بينها تخويل المحافظين تشغيل الأجراء اليوميين من ايراداتهم الذاتية لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد، واصدر تعيلمات تخص بيع الوحدات السكينة.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن “مجلس الوزراء وافق بجلسة اليوم على توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على مشروع شبكات مجاري العزيزية من قرار مجلس الوزراء (170) لسنة 2019 مع قيام وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة بالتنسيق بينها وبين وزارة التخطيط بإعادة تسعير الفقرات المتبقية للمشروع”.

ووافق المجلس على أن “يكون البيع ببدل السعر الحقيقي بدون مزايدة علنية بحسب الآلية المتبعة في وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة لبيع المجمعات المنفذة من قبلها استنادا الى موافقة الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء على محضر رقم (13)الخاص بإجتماع مجلس الاسكان الوطني”.

وأضاف البيان أن “البيع يكون كالآتي:

1- تخفيض ما قيمته 20% من سعر الوحدة السكنية.

2- يقسط مبلغ الوحدة السكنية على 25 عاما. 3- تخصيص ما نسبته 5% من الشقق لموظفي الهجرة والمهجرين.

3- تتولى وزارة الإعمار والاسكان إبرام العقود واستحصال الاموال عبر دائرة الاسكان في محافظة ميسان.

4- تتولى وزارة الهجرة و المهجرين آلية التوزيع بحسب المعايير للمستفيدين والاستمارة الفاصلة المعدّة من قبلها اصوليا.

5- تتولى محافظة ميسان ادارة المرافق الخدمية للمجمع السكني.

6- عدّ بدلات البيع للشقق المذكورة آنفا ديناً حكوميا يصار الى اطفائها بأكملها او جزء منها مستقبلا.

ولفت المجلس الى أن “الجلسة شهدت اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على منح كل مواطن لايملك سكناً في ناحية بصية بمحافظة المثنى قطعة ارض سكنية بمساحة 300 متر مقابل مبلغ قدره50 الف دينار، استثناءً من المزايدة العلنية”.

وتمت الموافقة على قيام “وزارتي المالية والإعمار والاسكان بتمليك الاراضي المثبت تفاصيلها في كتابي وزارة النقل الواقعة في محافظة البصرة البالغ مساحتها (4750) اربعة آلاف وسبعمائة وخمسون دونما لوزارة النقل بدون بدل لغرض قيام الشركة العامة لسكك العراق وشركة الموانئ العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل بتنفيذ مشروعي سكة حديد بصرة – فاو ومدينة الفاو السكنية ، شرط عدم التعارض مع التصميم الاساسي للمدينة والعمل بقرار مجلس الوزراء المرقم 431 لسنة 2012”.

ووافق مجلس الوزراء على “تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء 450 لسنة 2019 بشأن اكمال انجاز المستشفيات العامة سعة 400 سرير لتصبح بالشكل الآتي :- إقرار توصيات محضري الاجتماعين (7و8) الخاصين بلجنتي الأمرين الديوانيين 45 لسنة 2018 و 63 لسنة 2019 لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء 8 لسنة 2019 بشأن مشاريع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير”، كما وافق على “تخويل السادة المحافظين تشغيل الأجراء اليوميين من ايراداتهم الذاتية لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد”.