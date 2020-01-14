(( مجمع الشعب السكني يعلن عن موعد تسليم أولى مراحل وحداته السكنية في آذار المقبل ))



شهد مجمع الشعب السكني الإستثماري مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في نسب إنجازه التي تجاوزت الـ 75% حيث وصلت الشركة الى مراحل الإنهاءات للأبنية كما قامت بإنهاء أعمال البنى التحتية والأعمال جارية حالياً في الطرق وإكسائها وتم إنهاء الطلاء الخارجي لأبنية المرحلة الأولى للمجمع التي تم تنفيذها بمواصفات تصميمية وبناء مواد معتمدة لدى الفحوصات المختبرية ووفقاً للمعايير العالمية كما تم إنجاز : ـ

* أعمال الصبغ الداخلي والخارجي لأبنية المرحلة الأولى

* أعمال تنصيب منظومة الغاز المركزي

* أعمال تركيب الأثاث والتأسيسات الكهربائية

* أعمال تنصيب مصاعد المرحلة الثانية

* أعمال تركيب الأثاث الصحي لأبنية المرحلة الثانية

* أعمال صبغ أسيجة البالكونات

* أعمال تنفيذ المجمع التجاري

* أعمال صب الرصيف الجانبي

* أعمال حفريات لمد كيبلات الإنارة والأنترنت

يذكر بأن المشروع يضم :

_ 504 وحدة سكنية بواقع 14 بناية وبإرتفاع 7 طوابق

_ مركز تجاري

_ فعاليات ترفيهية

_ مسبح مغلق

_ مطعم

_ مدارس

_ مدينة ألعاب

_ ملاعب خماسية

_ مواقف سيارات

ويتميز المشروع بتوفر الخدمات التالية :

_منظومة كهرباء

_ منظومة غاز

_ منظومة إطفاء الحريق

_ خدمات صيانة

_نظام أمن متطور

_ منظومة كاميرات مراقبة

_ منظومة أنترنيت

علماً أن إدارة المشروع قد أعلنت بأن تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية سيتم على مرحلتين الأولى منها تشمل بنايات ( 1A, 3A ,4A ,6A) بتاريخ 15/3/2020 كما سيتم تحديد موعد تسليم الوحدات المتبقية من المرحلة الأولى بتاريخ 15/4/2020 .

يذكر بأن المجمع يقع في منطقة الشعب / طريق قناة الجيش _ بعد نفق الشعب …

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قسم العلاقات والإعلام

هيئة إستثمار بغداد