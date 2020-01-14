محلل سياسى: مناورة قادر 2020 تكشف القدرات القتالية الاحترافية للجيبش المصرى

القاهرة: بيان صحفى

اكد المحلل السياسى زيدان القنائى ان مناورة قادر 2020 التى ينفذها الجيش المصرى وتشارك فيها كافة الوحدات القتالية بالجيش المصرى كشفت القدرات العسكرية القتالية الاحترافية للجيش المصرى وحملت رسالة بان الجيش المصرى جيش محترف ويمتلك قدرات قتالية نوعية واحترافية

واضاف القنائى ان مناورة قادر 2020 التى تشارك بها القوت البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوى والمظلات تؤكد قدرة لجيش المصرى وجاهزيته القتالية الاحترافية لتامين الحدود المصرية على كافة الاتجاهات الاستيراتيجية وقدرة الجيش المصرى على نشر قواته بمختلف انحاء مصر خلال ساعات قليلة

واشار بان الشعب المصرى يثق فى القوات المسلحة المصرية وقدرتها على حماية كل شبر باراضى مصر من اى عدوان خارجى

شاركت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة وياتى ذلك لتأمين ساحل البحر المتوسط