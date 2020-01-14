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نائب عن القوى ينفي مناقشة قضية الاقليم السني في دبي

نفى النائب عن تحالف القوى احمد مظهر الجبوري، الاثنين، مناقشة قضية الاقليم السني في دبي، فيما اشار الى ان هناك شعور بالغبن نتيجة عدم الشعور بالشراكة الحقيقية.

وقال الجبوري ان “الانباء التي نشرت عن طرح قضية الاقليم السني في اجتماع للقيادات السنية ب‍دبي عار عن الصحة”، مبينا ان “الاقاليم هي حق كفله الدستور الذي كتب بايدي جميع القوى السياسية الممثلة لجميع المكونات بالتالي فهو حق مشروع ولا نحتاج للذهاب والاجتماع في دبي لمناقشة هذا الامر”.

واضاف ان “الموضوع لم يناقش في دبي او في داخل العراق ولم يطرح بشكل رسمي او خلال الحوارات رغم انه حق مشروع”، لافتا الى “اننا لدينا شعور بالغبن نتيجة عدم الشعور بالشراكة الحقيقية اضافة الى ان مناطقنا ما زالت اغلبها حتى اللحظة بعد تحريرها دون اعمارها او اعادة العوائل النازحة اليها”.

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