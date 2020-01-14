نيجيرفان بارزاني: نصرالله يغفل الدور التاريخي للرئيس بارزاني في مقارعة الديكتاتورية وهزيمة داعش

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني كان له دور تاريخي في مقارعة الأنظمة الديكتاتورية وهزيمة داعش وأنه رافق البيشمركة كقائد لها إلى خنادق الحرب.

جاء ذلك في معرض رد رئيس الإقليم على تصريحات مسيئة أدلى بها زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بحق الرئيس بارزاني وقوات البيشمركة.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيانه: «تحدث السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله اللبناني، في كلمة له وبعيداً عن الأساليب والأعراف السياسية، بما لا يليق بالرئيس مسعود بارزاني وتضحيات وبطولات البيشمركة».

وأضاف «من المؤسف أن يغفل شخص كالسيد نصرالله الدور التاريخي للرئيس بارزاني في مقارعة الأنظمة الدكتاتورية ودوره الميداني في هزيمة داعش، ليؤذي مشاعر شعب كوردستان بهذه الطريقة».

وتابع رئيس الإقليم «كرس الرئيس بارزاني كل حياته لمواجهة الظلم والظالمين ولتحرير شعبه، وخلال معارك التصدي لداعش رافق بصفته قائد قوات البيشمركة، مباشرة وميدانياً إلى خنادق الحرب، وكان له دور بطولي جعل كل شعب كوردستان والكثير من زعماء العالم يشهدون على شجاعة البيشمركة وفخامة الرئيس».

وأشار بارزاني إلى أن «شعب كوردستان ممتن دوماً لمساعدات الأصدقاء ويشكر كل الذين ساعدوا إقليم كوردستان في حرب داعش، وينظر بتقدير إلى مساندتهم ولن ينساها».

واختتم بالقول: «لقد واجه شعب كوردستان والبيشمركة منذ أكثر من قرن أكبر وأشرس هجمة إبادة، وحافظوا خلال حرب داعش على إقليم كوردستان وشاركوا في حماية وتحرير الكثير من مناطق العراق، واليوم يرون أن الحفاظ على السلم والتعايش والتصدي للإرهاب يأتي في مقدمة أهدافهم، في وقت تدعونا ظروف المنطقة لنعمل جميعاً على التهدئة وإعادة الاستقرار».