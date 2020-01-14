وزارة الهجرة تكسب قضايا متعددة لصالحها

قال معاون مدير عام الدائرة القانونية سلوان عامر إن الوزارة كسبت عدة دعاوى لصالحها وبعد استكمال الإجراءات المتعددة خدمة للصالح العام .

وأضاف إن الوزارة كسبت الدعاوى المقامة عليها بواقع (20) دعوى بقرارات حكم صادر من محكمة القضاء الإداري خلال الأشهر الماضية خاصة بموضوع عائدية الوثائق التي تحمل أسماء مستعارة للمهجرين والمهاجرين وأيضاً (6) دعاوى خاصة بموظفين الوزارة .

وبين عامر إن الدائرة القانونية مستمرة بمتابعه القضايا حيث تم اكتساب دعوى مقامه ضد الوزارة من قبل هيئة النزاهة/ مكتب تحقيق الانبار حول توزيع مواد غذائية وصحية للأسر النازحة في قضاء الخالدية غير صالحه للاستهلاك البشري , موضحاً ان (4) دعاوى منجزة تمت مع هيئة النزاهة خاصة بمخالفات مخيمات اربيل والتسجيل المتكرر لمنحة المليون في الانبار وتوزيع المواد الغذائية للأسر النازحة في قضاء الخالدية وتكرار استلام منحة المليون في الحبانية .

وأوضح إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية ساعدت العراقيين العائدين من فئة المهجرين والمهاجرين أبان النظام السابق بالحصول على شهادة الجنسية العراقية بواقع ( 258) عراقي من ضمنهم (240) مواطن من الكورد الفيليين والمهجرين و (8) عراقيين تم مساعدتهم في منحهم التسجيل المجدد لهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية بالتنسيق مع ممثلي الوزارة المنسبين في وزارة الداخلية .